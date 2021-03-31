帛琉總統惠恕仁29日率團訪問我國，隨行的竟然有美國駐帛琉大使倪約翰。無論是蔡英文總統與惠恕仁總統在30日晚宴致辭，或外交部長吳釗燮在午餐談話時，都盛讚倪大使是促成台帛旅遊泡泡的最大功臣，好像旅遊泡泡就是台帛美三邊關係的重中之重。其實，旅遊泡泡只是台帛美三國刻意推出的「障眼法」，台帛美真正的目的在於推動三國的海巡合作，以監控帛琉群島周邊廣闊的海域，並進一步促進推動美國主導的「自由、開放的印太地區」與「民主的一帶一路」。

台帛旅遊泡泡從一開始就被設定為蔡政府大內宣的重要工作目標。可惜的是，國人似乎並不太捧場。除了第一波台帛旅遊泡泡還有國人好奇而參加之外，旅遊業者目前已削價求售仍乏人問津。

倪約翰大使行事很低調，不輕易發言，偶有談話也是說說場面話而已，絕不涉及他此次隨行的真正任務。惠恕仁與倪約翰此行的真正任務至少有三。

首先，強化我國海巡署與帛琉海洋執法局及美國海岸巡防隊之間的合作。我海巡署與帛琉海洋執法局在2019年簽署《海巡合作協定》，針對台帛人員互訪、訓練交流、海難救助、漁業執法及打擊海上犯罪進行合作。有意思的是，我國與美國也在27日簽署一份《美台海巡合作備忘錄》，強化雙方在海上救難、漁業執法、打擊海上犯罪及訓練交流的合作。

其次，他們此行的最重要目的，就要求我國協助帛琉訓練海洋局執法局的人員，以發展一支有能力監控帛琉遼闊海域的海巡部隊。帛琉位於菲律賓東部1500海里，帛琉雖是主權獨立國家，但本身沒有軍隊。根據美帛之門的「自由加盟協定」，美國有責保衛帛琉。只是美國長期疏於經略南太平洋，直到我國在2019年連續丟掉所羅門群島與吉里巴斯兩個邦交國，美國才驚醒決定直追。

2020年8月28日美國國防部長艾斯培訪問帛琉會晤時為總統的雷蒙傑索，雷蒙傑索除當面向艾斯培表示帛琉人民歡迎美軍到帛琉之外，還透過親筆函要求美國協助帛琉建設陸軍基地、海軍軍港與空軍基地，並歡迎美軍隨時進駐。由於興建基地非短期所能竟功，因此雷蒙傑索要求美國先派遣海岸防衛隊到帛琉，以協助他們監控面積與西班牙相當卻無力監控的海域。

第三，他們此行的另一目的就是要求我國強化台帛美三國在監控帛琉遼闊海域的合作與任務分配。由於我國派駐在太平島與東沙的海巡署人員都受過陸戰隊的訓練，因此美國才放心賦予我國重任。只有如此，「台帛美」關係才有資格被稱為特殊關係，也才可能對美國主導的「自由、開放的印太地區」 與「民主的一帶一路」有所助益。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）