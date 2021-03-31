空頻近4個月的52台已確定「花落誰家」。國家通訊傳播委員會（NCC）31日通過15個有線電視系統申請「華視新聞資訊台」遞補52台案，4月中旬觀眾就會在52台收看到華視新聞。

華視換中天，外界毫不意外、毫無驚喜，因為一切都是按著民進黨政府既定的劇本進行。去年11月18日NCC以形同「撤照」方式宣布不予中天新聞台換照時，NCC主委陳耀祥即當場呼籲系統業者「要給公廣集團一個機會」，等於是公開綁架了系統業者的選擇權，官府都如此放話了，業者豈敢違逆？

果然，2月的時候，系統業者撤回了本來的遞補申請案，因為業者明白，如果不照民進黨政府的意思申請由華視遞補，那就算是等到海枯石爛也將永遠得不到NCC的同意。於是系統業者最終「識相」的提出了華視申請案。

民進黨政府處心積慮就是要把52台畫為囊中之物，歸給公廣集團勢在必行，就算司馬昭之心人盡皆知，NCC也照做不誤，情況與當初蔡政府硬要把中天趕出52台的過程如出一轍。在NCC做出不予中天續照決定的半年多之前，總統府密件早已洩露了這個布局。但NCC根本不在乎社會的爭議，時間到了還是照樣封殺了中天。

這次讓華視遞補也是如此，管你什麼社會觀感不佳，或是對這種「早有預謀」的決策有負面評價，NCC就是要給公廣集團；民進黨政府透過頻道的收與放，實質控管輿論，獨立機構NCC則一心一意只知秉承上意、使命必達。

52台的命運早已在層峰的股掌之間，而完全不顧專業、不畏清議、毫無風骨的NCC則是罪無可逭的幫凶，注定成為扼殺台灣言論自由與民主的罪人。