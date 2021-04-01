正是在這個背景下，羅斯福總統推動國會通過馬格努森提案(Mafnuson Act)，這個提案每年允許105個華人進入美國。所以，從1944年開始，華人不僅可以加入美國籍，移民法每年提供105個名額讓華人進入美國。《排華法案》廢除之後，誰是第一個進入美國的華人呢？說起來很巧，這位華人與賽珍珠還有間接的關係。

賽珍珠的前夫巴克（Lossing Buck）是農業經濟傳教士，曾在南京大學任教。倆人於1935年離婚後，賽珍珠嫁給出版商沃石。巴克後來在中國娶的妻子（Lomay Chang Buck，1908-2012）就成了1944年第一位進入美國的華人。

入伍率最高的族裔，華人被允許加入美國籍

1870年當美國立法允許剛解放的4百萬黑奴入籍並投票。此時麻省議員薩姆納（Charles Sumner）提出建議，去掉入籍對族裔的限制。如果薩姆納的建議被通過，那麼華人從1870年就可以入籍了。儘管當時在美國華人僅有6萬5千人，由於一批議員的大力阻擾，薩姆納的建議沒有被通過。

1938年，賽珍珠獲得諾貝爾文學獎。這是她領獎時的畫面。（作者提供）

二戰期間約2萬美國華人參軍。1940年美國人口統計顯示3萬7千華人，也就是說超過半數的美國華人踴躍參戰。華人是二戰期間入伍比例最高的族裔沒有之一。1942年3月27日生效的「二戰法」允許軍人加入美國籍。在新兵培訓營地時，這些華人軍人就可以辦手續加入美國籍。所以「華人不得加入美國籍」的這一法律條款在排華法案通過之前就已經開始被動搖了。」

1943年12月排華法案被正式廢除的第二天，一位在住在芝加哥的華人立刻提交進了申請書。他就是移民局翻譯。他叫關廣炳(Kan Kwong Bing)，13歲來到美國住在俄勒岡州波特蘭市，父親靠挑著擔子走街串鄉賣蔬菜養家。關廣炳娶了一位在美國出生的黃小姐(Katherine Wong) 。新娘出生在美國所以是美國籍但是由於新郎的身份是「不可入籍的外國人」，就影響到新娘的美國籍。關廣炳在美國移民局工作了35年。每年每月都看著許許多多的外國移民變成美國公民，而他自己卻由於《排華法案》的阻攔，直到1944年初才當上美國人。

賽珍珠讓美國人了解中國

賽珍珠一直用她手中的筆為少數族裔和婦女平等權利呼喊。她是諾貝爾獎作家和人權運動先驅。1962年4月29號，賽珍珠出席了甘乃迪總統夫婦在白宮舉辦的美國文化界名人活動。

1973年3月6日賽珍珠因肺癌逝世，享年81歲。賽珍珠寫了大量作品向美國人介紹中國。賽珍珠給一位朋友信中曾寫道:「我想我比其他任何人都做得多，我幫助美國人民了解和熱愛中國人民……美國人民還是一如既往地關注著中國人民。」

賽珍珠安葬在賓州青山農場墓園，她給自己設計了墓碑，上面有三個篆體漢字：「賽珍珠」。 （完）（作者為美國華人學者）