這套物流，同樣地運用在產業零組件的生產裝配上。長三角、珠三角的產業鏈，尤其珠三角，經由完善的交通配送系統，物聯網的數量品類控制、配送，已建立起上下游零組件，生產或供應零庫存的目標。這絕非一朝一夕所能建立的供應鏈。

比薪資更重要的成本

中國大陸固然必須面對日漸增加的薪資支出，以致提高生產成本；但是完整的供應鏈，精細的分工，所爭取到的時效，所降低的成本，加上足夠資質的作業員，以保持產品的良率，才是企業經營考量的真成本。否則，再低的工資，不正常的作息就業習慣，無法保持產品良率，再加上缺乏產業鏈供應的效率，付出的成本，更高於薪資的差異。

一樣的產品，中國大陸的成本，硬是低於其他地區；一樣的工人，義務教育普及的中國，更能提供可訓練的熟工，創出良率更高的產品。更重要的還有人數龐大，源源供給的工程師。大陸每年理工科畢業的準工程師人數，超過美國、日本、歐洲及印度的總和。一位在大陸設廠的台商說：「印度每年度的工程師數量，都應付不了我公司的需要。」可為佐證。

產業的成長，可吸收全球資金，再加上中國的高儲蓄，可提供充足的國內資金。在中國大陸發展，不會欠缺資金，更重要的是，還有不斷擴張成長的市場。

二○二○年，受疫情影響，消費市場受創，但至少到了二○二一年，消費市場將達四○兆人民幣，這絕對是世界第一大消費市場，將是美日的兩倍量，而且大量噴發、多點噴發。

遊牧民族逐水草而居，企業家逐利而來去，可以想像全世界最大的需求者、供給者，及最高效率提昇的三大動力，中國必然產生極大、極新的經濟發展動能。

依聯合國分類，工業大類四一項、中類二○七項、小類六六六二項，中國大陸是全球唯一，擁有完整產業類別的國家。我們似乎可建構以下的藍圖：

「工業類齊全」＋「完整產業鏈」＋「超大規模」＋「超高效率」＋「超低成本」＋「充分人才」＋「市場成長」＋「資金充裕」＝充實的經濟活力。

這些條件總彙於一國者，唯中國也。

發展優勢

中國仍是一個開發中國家，超大人口的消費市場及生產力，成為第二大經濟體；但再大的總量，除以十四億人口之後，和已開發國家相比，仍有一大段尚須努力的目標。假設有朝一日，中國人平均擁有的生存、生活綜合條件與發達國家相差無多時，乘上十四億，那又是另一個令人多震驚的總量。這就是今天中國的實情，也是明日中國的可能。

一、極大尚待發展的時空優勢

◎時間優勢

以北京規劃的目標為例，從二○二○年開始，到二○二五年，五年內由生產大國邁向生產強國，產業由量到質的提昇。以產業的轉型，產能的外移（溢）二大項，就有極大的施展空間。再用十五年的時間，於二○三五年進入已開發國家；三十年的時間，於二○五○年，達到現代化強國。即你我可預見的未來，至少再經歷三十年的發展，才能將十四億人口大國，達到較成熟的目標。這三十年，就是發展的時間優勢。

就目前而言，大陸絕不是「厲害的我的國」，對內仍只是社會主義發展初級階段，對外則是，最大最強的開發中國家。不論對內對外，都要靠時間累積實力，以達目標。換言之，擁有三十年不斷成長上升的過程，就是時間的優勢。

◎空間優勢

沿海省份，北、上、廣、深是璀璨的明珠，但與世界諸多發展成熟的大都會相比，如日本關東地區的東京、關西地區的大阪；美國加州洛杉磯、舊金山、紐約州紐約、德州休斯頓、法國巴黎、英國倫敦，北、上、廣、深仍有很大的發展空間，尚待努力開發。

與美、日、德相比，中國大陸的發展空間，有廣闊的中西部，有與東協鄰近的東南部，而且國內尚有數不清的二線、三線城市、城鄉地區；可知尚待發展的空間，說有多大，就有多大。

總之，未來三十年以上的時間長度，有極大的發展空間廣度，足供有意有心者，努力揮灑。

（待續）