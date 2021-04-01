兩岸議題一直是台灣內政、外交的重中之重，也左右台灣政局至深。從2012年馬英九、再到2020年蔡英文連任，兩岸關係在這兩次連任選舉中都扮演關鍵角色。只是當年馬英九乃以追求持續穩定和平的「九二共識」獲勝，2020的蔡英文卻是以屏除九二共識的「抗中保台」取得認同。短短8年之間台灣民眾對於兩岸的態度轉變如此巨大，原因不外乎去中教育、兩岸互動遭汙名化、民進黨將「九二共識等同一國兩制」的負面宣傳，都是導致民眾對九二共識、兩岸交流失去信任及信心的主要因素。

沒有九二共識、沒有兩岸官方互動，甚至連民間交流、經貿交流都岌岌可危。蔡英文執政後兩岸關係走入急凍，民進黨不斷迂迴繞彎，卻始終被北京當局以九二共識拒於門外。這也代表對九二共識有話語權的國民黨更需正本清源，除立足九二共識，更賦予其新的詮釋，並與台灣民眾溝通，如此才是正確道路。

3月27日一場由青雁基金會所舉辦的「護憲保台論壇」，讓原本形同一灘死水的九二共識再起漣漪，最令人注目的當屬現任國民黨大陸事務部主任左正東的「九二共識與時俱進」，也因為左正東未正面回應該往哪個方向前進，招致了張亞中及趙少康的嚴厲批評，其實張、趙兩位不須如此激動。

以民進黨為例，先是凍結台獨黨綱失敗、2012年蔡英文的「台灣共識」也失敗後，也是到2016重新執政，持續嘗試後提出「中華民國台灣」來稱呼「這個國家」。試問，世界上有哪個國家是這個名字？「中華民國台灣」難道不是民進黨不斷修正、與時俱進下的產物？為何民進黨可以針對國家論述與時俱進，國民黨就不行？所謂的國家治理，不就應該是以民意為基礎，根據局勢改變作為？

攤開當時海基、海協兩會往來的文件來看，兩會的文件都提及了一個中國原則。而依據中華民國憲法及憲法增修條文，開頭即明白寫道「為因應國家統一前之需要」，所以不管是江啟臣或左正東「基於中華民國憲法的九二共識」更沒有錯。

事實上，中共一直不斷強調的九二共識核心精神亦是兩岸同屬一中，雙方謀求國家統一。這句話與《中華民國憲法》並未牴觸，因為在華夏文明史上沒有一個國家就叫「中國」，中國一直以來都被廣視為地域及文化的概念。會被曲解的主因僅是因為香港事件顯示「一國兩制」的科學方法有問題、不被台灣民眾接受，這點才是現階段最需要向台灣民眾釐清的！

九二共識既然被各方認定是「創造性的模糊」，自然有模糊中的空間，民進黨可以「中華民國台灣」，國民黨當然也可以「基於中華民國憲法的九二共識」。路線及論述可以與時俱進，不變的是追求兩岸關係的和平穩定，硬要創造新的路線，反而是讓國民黨走向民進黨所面臨的死胡同，魚吃不成反惹一身腥。

（作者為台北市青年聯合會理事長）