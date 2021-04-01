1989年以來中西方之間最激烈的人權較量正在上演。如果說當年的北京面對西方咄咄逼人的人權攻勢左支右絀，百口莫辯，只求息事寧人，那麼今日的中國大陸不僅自信滿滿，火力全開，而且試圖打破西方對「人權牌」的壟斷。總之，西方的「人權牌」不好使了。

首先，30多年前的北京正經歷內政外交的至暗時刻。彼時的中國大陸經濟社會發展遠較西方落後，民主法治也相當不健全，「人權」甚至一度成為敏感詞。以美國為首的西方國家利用「人權牌」反復敲打中國，屢試不爽。面對西方居高臨下的姿態，軟硬實力都不濟的中國只有招架之功，幾無還手之力。

30年河東，30年河西。如今的中國早已崛起為世界第二大經濟體，大有趕超美國的勢頭。前不久大陸正式宣告現行標準下農村貧困人口全部脫貧，貧困縣全部摘帽，困擾中華民族數千年的絕對貧困終於走進歷史。按照世界銀行的標準，中國減貧人口占同期全球減貧人口70%以上，無疑是對世界人權事業的巨大貢獻。不僅如此，本世紀初中國將「尊重與保障人權」寫進了憲法。

其次，有了底氣的中國對西方的人權霸凌不再忍氣吞聲，而是高調反擊，毫不示弱。從3月22日至27日，短短6天內，中國先後宣布對歐盟、英國、美國和加拿大的有關人員和機構實施制裁，禁止受制裁人員入境中國內地及香港、澳門，禁止或限制中國公民及機構同受制裁人員交易或同受制裁實體往來。中方發言人強調是西方挑釁在先，中方防衛在後，還霸氣的說：「對於他們一意孤行損害中方利益的行為，我們只能用他們能夠聽得懂、記得住的方式來同他們對話和打交道。」

此外，作為直接當事方的新疆這回也站到了前台。除了發表聲明、召開記者會駁斥西方的人權指控，新疆的一些企業和民眾還起訴了德國涉疆學者鄭國恩，被制裁的4名新疆官員更是罕見地集體出面回應。其中新疆生產建設兵團黨委書記王君正表示：「我本人完全沒有任何興趣去歐盟、美國、英國、加拿大，在這些地方也沒有一分錢的存款。所謂制裁，不過是自取其辱、廢紙一張。」

中美就人權問題在阿拉斯加唇槍舌劍，中俄則惺惺相惜，透過聯合聲明強調所有人權是普遍、不可分割、相互連繫的，反對藉人權問題干涉他國內政。最近，大陸外長王毅又去中東伊斯蘭國家遊說，點名「西方一些國家的人權觀並不代表國際人權觀，世界應該傾聽、吸收發展中國家的主張，讓人權的定義更加全面、豐富和均衡」。稍早之前，中方在聯合國人權理事會上公開敦促美方立即停止各種侵犯人權的行為。「人權外交」終於不再是西方國家的專利。

（作者為大學教師）