我邦交國帛琉總統惠恕仁來訪，隨行人員之中，包括美國現任駐帛琉大使倪約翰，此舉顯得極為突兀。按照外交慣例，總統出國訪問，各國派駐的大使都要到機場送行，但或許是筆者孤陋寡聞，從沒聽過有第三國大使隨行。

倪約翰為何隨團來台有幾種可能。

第一，惠恕仁總統表示，帛琉在對抗疫情方面得到美國的幫助。沒有倪約翰，帛琉就沒有辦法在今年一月收到美國提供的第一批疫苗。由此看來，可能是帛琉總統為了感謝倪約翰大使，特意邀請同行來台。

第二，也可能是倪約翰主動要求隨團來台。因為倪約翰在2019年提名聽證會上，曾公開支持國會推動《台北法案》，並聲稱台灣是美國在太平洋地區重要夥伴。倪約翰甚至曾公開表示，美國駐外代表有職責對中國惡意行徑作出反擊。既然倪約翰與蔡政府「仇中親美」的立場不謀而合，何不藉機來台接受蔡政府英雄式的歡迎。

第三，也是最有可能的情況，就是美國政府為了政治目的，特別授意倪約翰大使來台，目的在報復與刺激中共。日前美中阿拉斯加高層會談，中共代表楊潔篪直言：你們沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。令美國臉上無光，因此除了日前以新疆「種族滅絕」為藉口，聯合歐盟制裁大陸，更找各種機會對中共施以顏色。

事實上，美國駐帛琉大使的職責在處理美國與帛琉的雙邊事務。美國若是有意推動美、台、帛琉三方合作，應該由負責台美事務的美國在台協會出面協調。更何況三方協商地點在台灣，並不是在帛琉，美國駐帛琉大使來台摻和，根本是越俎代庖。

帛琉總統來台主旨在強化雙邊關係，美國駐帛琉大使隨行反而會模糊焦點。無論是帛琉總統的主意，或是倪約翰毛遂自薦，我政府大可以表示此項安排有欠妥適。若是美國政府授意倪約翰來台，我方更應該婉拒。但是一來蔡政府在連斷7個邦交國後，不敢再對邦交國說不。二來美國在去年通過《台北法案》，宣稱要助我鞏固邦交後，蔡政府更不敢違抗美國旨意。

在帛琉總統團抵台當日，共軍派出十架次軍機進入我防空識別區。這是台美簽署海巡備忘錄後，中共再度派出多批次軍機擾台。邦交國總統來台名正言順，大陸過去也從未有具體反制行動。此次軍機擾台，顯然是對倪約翰大使來台表示不滿。

自從蔡總統就任後，兩岸關係丕變，不但官方交流中斷，彼此間敵意也不斷升高。尤其是中共在外交場域對蔡政府強力封殺，不但連奪我7個邦交國，也再度將台灣排拒於世界衛生大會與國際民航大會之外。蔡政府的外交成績慘不忍睹，只得緊急向美國求助。

蔡政府在川普強力抗中時期，大膽與大陸惡言相向。但是拜登上台後，主張兩岸應該對話，於是蔡總統立刻表態，願意與北京對話。邱太三也說期待兩岸「春暖花開」。陳時中日前鬆口，未來邊境開放將承認大陸疫苗。在在顯示蔡政府對美國言聽計從，不敢有絲毫違抗。

美國為了制衡中共，再度把台灣當成棋子，蔡政府無以自拔，卻藉倪約翰來台進行大內宣，這種軟弱的表現真是令人扼腕。

（作者為退休大使）