十八世紀蒸汽機的發明，驅動了人類史上第一次工業革命；電力的使用，帶來了第二次工業革命；半導體、電腦、網路的問世，催生了第三次工業革命；網際網路的使用普及化，促動第四次工業革命；此次工業革命，以石墨烯、基因工程、量子科技、核融合可控性、清潔能源、生物科技等科技為突破口；其中，互聯網、3D列印、無人駕駛、人工智慧、大數據、5G、智慧城市等都是以前所未見的；數位化席捲全球，徹底顛覆我們的生活、工作和互聯方式；無論在規模、深度、廣度、複雜度，都與人類過去經歷的變革截然不同；想在第四次工業革命成功不被淘汰，除了科技之外，到底什麼是這時代最關鍵的能力？

第四次工業革命的技術範疇大得驚人，但世局的變遷更是快的可怕，在此中美爭霸之際，除新冠肺炎疫情外，其他世局也值得密切關注，例如地球暖化、氣候變遷、地緣政治、民主治理弱化等都進一步改變了世界競爭環境，增加了萬事瞬息萬變不可預測的特性；未來所有的組織（不論企業、國家的公、私部門）或個人，此時如果缺乏「快速應變」能力，恐將無法在此高度競爭環境下，克服各種挑戰。

台灣今年遇到的最大黑天鵝，不是新冠肺炎病毒快速變種，也不是中美科技戰更熾，而是缺水；當半導體產業必須自備水車救急時，即已顯現缺水問題的嚴重，過去十多年來台灣至少出現過三次極端缺水的事件；在極端氣候的威脅下，政府的水資源政策，必須開源、節流與調度三者並重；如果政府現在尚無法快速應變克服缺水難題，在未來產業用水只增不減情境下，我國產業發展必深受影響，特別是半導體產業優勢恐將一去不回。

「快速應變」能力的組成要素有三：面對環境變化能有效偵測、評估及回應的能力；實務上是根基於明確目的、求勝意志及果斷決策，這三項就是快速應變的特質；這特質是高階層人員需具備的，能夠協助整合組織、有效處理危機；不論組織所處情境為何，都能維持主動出擊，並經由目標明確的各種果斷決策行動、求勝意志，堅定不移地克服各種挑戰；我們深知，半導體產業若沒有穩定、優質的水電，是無法生產製造的；目前台灣缺水、缺電跡象業已呈現，也引發世界矚目，此令我們憂心，政府是否具備了快速應變的關鍵能力？

在組織中高層領導者的責任是：有效偵測內外環境，了解各種方式評估的假設內涵，清楚組織風險所在和不確定因素，以及掌握因應風險所採用的方案；透過策略權衡，考量我們的目標、能力，回應環境變化的風險；組織的本質是風險組合，具備快速應變特質的組織，其特徵是會定期、持續不懈地評估風險組合，並取得風險組合的平衡；對高層領導者而言，建構快速應變特質的組織更是不可或缺的任務及使命。

近年來半導體產業早已位居我國最重要的產業，若沒有它，我國每年至少入超新台幣三千億元以上，如此重要的產業，為何還會讓業者有缺水、缺電的憂心？是我們水資源與能源政策出了問題？還是執行上出了問題？目前中南部旱象嚴重，已是水稻休耕、業界自備百輛以上水車救急，但我們自來水管漏水率20年來卻仍居高不下，據統計，2020年全台1年漏掉約4.39億噸自來水，以每人每日生活用水量289公升計算，相當於1年全台2,300萬人約漏掉66天用水量，漏水率真驚人；如今水資源開源不易，節流不力，南北水資源調度不為；顯然我們尚缺乏快速應變的能力！也就是我們的組織及領導人尚未完備快速應變的特質；水資源政策如是，能源政策亦然。

回顧歷史上各個時期，儘管科技能力、經濟概況、政治體制、社會結構不同，但讓人驚訝的是，競爭環境的根本特性從未真正的改變，幾千年來，這種現象始終如此，直至今日；克服各種不確定因素挑戰，人才與機率扮演重要的因素；人才是教育可培育的；機率是看天的，不可測，但可模擬預防，減少損失。目前台灣的水電已欠缺到受世界矚目，半導體產業的發展已出現隱憂。

綜上所述，台灣缺水、缺電、缺人才的跡象已呈現多年，與之相關的是水資源、能源與教育政策也是爭議不休多年；顯然，我們社會不論個人或組織都缺乏快速應變的能力與特質，我們需要及時補強。除了長期方面的教育政策要重視人格教育、加強快速應變能力的培育養成外，迫在眉睫的是水資源政策和能源政策要不斷的檢討改進，來適應環境的改變。