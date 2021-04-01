給姚明上經濟學，講到等價交換時，姚明問，等價了為什麼還要交換？這是我教過的無數學生中的唯一顛覆性提問。我說，因為互相需要對方的產品，更因為交換可以得到額外的好處。那次我沒有做深入的展開，其實姚明的提問已經質疑，傳統教學視為圭臬的等價交換。

所謂等價交換，那就是交換雙方得到的與付出的一致，不管是勞動時間，還是價值形態。如果只是滿足雙方對對方產品的需求，那麼等價就自己生產，何必交換？既然交換就是為了得到額外的好處，那可以得到額外好處的交換一定不等價。

譬如，我用鞋子換你的帽子，你帽子的報價與我生產鞋子的成本一樣，那我就自己生產。比我的低，我才與你換，你也這麼考慮，交換才能進行。可見，交換貌似發生在兩個人之間，本質上卻是各人自己得失的比較，因為雙方都只是考慮交換是否比自己生產便宜，至於對方的付出與我無關，至少不重要。

等價交換只發生在已經成形的產品之間，否則，沒有勞動或價值的凝結，就無法進行等價的比較，但實際上太多的交換都發生在現在與未來之間。正是因為是各人得失的比較，交換就能由現在延伸到未來，只要未來的所得大於現在的付出，人們就進行交換。未來的所得只是預期，作為商品還沒有成形，沒有勞動或價值的付出，這就無法與現在已經成形的付出進行等價交換。

譬如，買藥品是現在付出與未來療效的比較，學習是今天學費與明天職場競爭力比較，更不用說越來越多的遠期期貨等交易等。一方是付出已有勞動含量或產品形態的貨幣，另一方則是沒有物質形態在空中飄蕩的「效果」以及投資回報，如此兩者要等價交換，實在不亦難乎。更麻煩的還有證券市場炒概念，這邊的錢是借來的，代表未來的償還能力；那邊未來的回報很可能失敗，是竹籃子裡的水。雙方都沒有具體的產品，根本不可能等價交換。還有很多小黃車之類的平台，表面上是用車人與美團的交換，實際上美團才不在乎與你用車的交換，它們關注的是平台募集廉價資金與協力廠商的交易。交換因此不僅跨時間，更在無法確認的多頭之間。

深圳有個鹽田港，當年包玉剛要用13億買具有天然港口優勢的小漁村，因為不符合深圳市政府15億的預期價位，最後被李嘉誠用25億買了下來。當年的深圳市政府很開心，比期望價位多了10億，今天深圳市政府腸子都悔青啦，因為鹽田港豈止是250億，再加個零也不夠。如果是等價交換，用5億去買這個小漁村也嫌太多，因為它只是自然的水文地理，不包含任何人類勞動。所以包玉剛、李嘉誠要把它買了下來，就是因為他們進行的都是現在付出與未來所得的不等價交換。深圳市政府當年判斷所以會與李嘉誠差距懸殊，不能不歸咎於我們等價交換的教育局限，阻礙了對未來價格的精準判斷。

我的DBA學生從重慶的五星級賓館，以很便宜的價格，買下來六台拆卸的電梯。他是做電梯維修的，用這台電梯作為配件，可賺利潤10倍不止。按照等價交換的思路，那家五星級賓館虧大啦，這樣的交換不該發生。但如果按照各自所得所失的比較，這樣的交換則是雙方都各得其所。對於賓館來說，不賣掉，佔據場地，影響正常經營，虧損更大。它的得失權衡是只要賣掉，恢復經營場地的收益大於安裝成本就行（這裡尚不做沉沒成本邊際成本的考量），即便我學生報價再低也可以接受。我的學生只考量他的得失，也不關心賓館當年安裝電梯的付出。當然，我的學生所得肯定遠遠超過賓館，但賓館不僅不會說我的學生剝削了它，而且還要感謝他。因為它沒有維修電梯的網絡，配件賣得再貴與它無關；便宜地賣給我的學生，我的學生至少幫它將堆放電梯的場地清理了出來。

如果將等價交換看得天經地義，那麼不等價交換就是不公平非正義，為了恢復公平正義，就不僅要不斷地進行殘酷鬥爭，還要放棄太多促進經濟發展的交換，至少只能進行低估未來價值的交換。承受者誰？

（作者為大陸學者，授權中時新聞網刊登）