中國國民黨江啟臣主席日前發表「九二共識Plus」，其內容有四點：中華民國主權、台灣和平安全、自由民主人權、兩岸共榮健全。

所謂「九二共識Plus」，是應該在1992年九二共識的基礎上，繼續深化。1992年的九二共識有兩個共識，即雙方均堅持一個中國原則、謀求國家統一，但是對於「一個中國的內涵」雙方沒有共識。因此，如果要「Plus」，就應該把當時沒有共識的地方，透過協商取得共識。

可是做為國民黨主席的江啟臣卻來個牛頭不對馬嘴的Plus，說要堅持中華民國主權、要確保台灣和平安全、希望大陸要有自由民主人權、希望兩岸能有共榮健全。這四點或許不是空話，但不是1992年九二共識脈絡裡的東西，而只是江主席的政治立場獨白。

那麼如何解讀江啟臣主席對「九二共識Plus」的說法？正如他以往所說，在江啟臣的認知中，九二共識有點舊了，「那年我才20歲」、「沒有各表，就沒有九二共識」、「九二共識是以中華民國憲法為基礎」，「九二共識能否續存，應問北京」。江啟臣要表達的「九二共識Plus」與「1992年的九二共識」，基本上沒有承接關係，而是希望用其自己的政治立場為當時的「九二共識」做詮釋，也等於希望為當時的「九二共識」進行質變。

江啟臣「九二共識Plus」的四點內容，是台灣政治正確的說法，但是對於目前已經艱險的兩岸關係而言，不會有任何正面意義。江啟臣的主張，不僅不是對1992年九二共識的Plus，反而是對1992年九二共識的Minus，是要降低九二共識對兩岸關係的重要性，弱化其對於國民黨的意義，這其實也是江啟臣主席代表國民黨拒絕「1992年九二共識」的另一番說辭，且是江啟臣自己所提出的2021年的兩岸新共識版本。但是，這是面對政治難題的態度嗎？還是想甩鍋的說法呢？

（作者為孫文學校總校長）