美國國務卿布林肯30日公布「2020世界各國人權報告」。這裡所謂世界各國，包不包括美國？

如果不包括，顯然美國是以世界領導者自居，或是以世界導師自居。不過，檢視美國人權的血跡斑斑，特別是川普當政的最後一年到今天，多起黑人無故遭到警察襲殺，大規模槍擊案頻傳、新冠肺炎確診及死亡人數雙雙勇奪世界第一，川粉暴動、異議者彼此鬥爭，亞裔族群遭到群體歧視......，美國自由人權早已成為全球笑柄。導師的人權紀錄如此不堪，居然還裝模作樣的評比各國人權，像極了殺人越貨的土匪頭子，指責良民百姓，行為不檢。

最搞笑的是這份人權報告有關台灣部分。美國國務院點名中國大陸透過媒體母公司意圖影響台灣媒體報導走向，中共審查台媒，限制其進入大陸，並對媒體從業人員的手機和電腦發起網路攻擊等等，影響台灣人權。

美國國務院的邏輯怪怪。如果中國大陸的長臂管轄居然會影響台灣的人權，那麼，台灣豈不是成了中國的一部分？如果美國視台灣為一獨立的政治實體，台灣人權問題的「問責單位」不是應該是台灣的執政者嗎？怎麼怪罪起中國大陸了呢？問責台灣人權，問到北京頭上，美國究竟安的是什麼鬼胎？

一國真能影響他國人權，最有力的就是軍事侵略。正如美國藉詞伊拉克藏有大規模毀滅性武器而揮軍入侵；藉詞抓捕賓拉登、塔利班，入侵阿富汗；干預敘利亞內政......。美國的行徑，造成千萬人穆斯林家破人亡、流離失所。這才是上世紀中葉以來全球人權的浩劫。

己身不正，何以正人？美國欲評鑑各國人權，應先自省。始作俑者，其無後乎？新冠肺炎疫情持續蔓延，或許正是上帝給美國的警惕。