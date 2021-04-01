果不其然，在NCC主委陳耀祥喊出「希望給公廣集團一個機會」後，其他角逐者全部出局，華視如願以償卡位空頻近4個月的52台，一舉拿下124.5萬收視戶，搶下全台1/4收視戶版圖，一切依照當初府內流出的劇本演出，一顆驚奇的彩蛋都沒有。

坦言之，這幾年華視的經營績效慘不忍睹、虧損連連，由於民股仍未盡數贖回，在公廣集團也是妾身未明，儘管華視仍有財務嚴重虧損、人力不足、沒有變更事業計畫書等問題，但在華視端出改善承諾並沒有包括債務償還進度的情形下，NCC還是准許華視進駐，甚且7位委員全數表態同意通過。

華視發表聲明，有信心能在3年之內透過此區段高注目高收視帶來的商業收益，挹注新聞內容之產製。此說，占盡中天新聞之前在52台打下的高收視率便宜，也證明中天新聞廣受閱聽眾喜好，卻因蔡政府染指NCC搞得髒兮兮，獨立機關變成獨裁機關，以政治力強行將中天新聞掃地出門，哪管什麼新聞自由和民眾知的權利。

這裡面更暗藏民進黨內派系赤裸裸的角力痕跡，蘇系以執政優勢拔得頭籌，放倒新潮流，華視承諾在未來3年將員工從160人增至400人，且第一年內就要新增197位員工，也讓蘇內閣裡的小編網軍側翼有機會上位正規軍，招兵買馬以利問鼎大位。

蔡政府橫柴入灶，華視鳩占鵲巢，為了控制媒體、形塑輿論，替專斷蠻橫的施政擦脂抹粉，強取豪奪有線新聞頻道，毫不避嫌瓜田李下，也完全顧不上吃相難看，台灣人民能只把這當成新聞來看？