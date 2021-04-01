《孔夫子笑了》｜我們都笑了系列

台灣尊崇孔夫子是至聖先師，是中華文化的寶地。

這是由於台灣有著豐富的儒釋道中華文化。

台灣推動「文化復興運動」，把「禮義廉恥」做為做人處事的標準。

可悲呀！李登輝、陳水扁、蔡英文、民進黨

為了「去中國化」，把中華文化也丟了。

沒有中華文化，台灣的文化還有什麼，台灣人還能成為一道美麗的風景線嗎？

終於有人，要捍衛弘揚中華文化，讓中華文化到成為台灣多元文化的核心了！