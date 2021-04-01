衛福部長陳時中日前透露，考慮有條件縮短已施打疫苗入境旅客居家檢疫時間至7天，大陸疫苗有望在認可範圍內，希望爭取在6月成行，大陸涉台媒體一改以往的批判嘲諷，很快做出正面報導。結合大陸國家主席習近平上周在福建釋放的「通、惠、情」對台訊號可以判斷，恢復兩岸民間交流應是今年雙方政府的共同目標，這也形成兩岸執政者相向而行的第一步。

恢復民間交流是共同目標

兩岸民間交流的恢復，看似是一方或者雙方政府宣布政策鬆綁就可以辦到，但所有人都能感覺到，在錯綜複雜的兩岸政治氛圍下，恢復民間交流「知易行難」，過程中會面臨各種觀念分歧、標準差異、互信不足以及各自民粹壓力等種種阻礙。一旦處理不善或爆出突發意外，縱使雙方都有心，都有可能令之前艱難積累的善意付之一炬。

在接下來的半年時間裡，兩岸應該秉持「穩健互諒、有序分階段、先單邊後雙邊」的理念，在保證防疫安全的前提下，恢復兩岸人員交往。這裡就不得不提到兩個層次：第1層是兩邊政府可以主動做、單方面做，基本不需要溝通協商的部分；第2層是兩邊需在既有協議機制下或授權機構展開溝通後，共同推進和解決的部分。時間緊迫，正如陳時中所預計，兩岸在今年6月就應該做好第1層工作，為第2層涉及事務性的溝通協商打好基礎、創造善意互信氛圍。

對蔡政府而言，陸委會主委邱太三在3月19日首次宣布恢復大陸商務人士來台後，清明節前應該首先盡快鬆綁對來台探親的限制。畢竟這部分受影響群體的需求最為強烈，但檢疫容量並不大，台灣完全可以承受。同時，開放持居留證和人道簽證的大陸人士來台，陸委會和中央流行疫情指揮中心完全可以「技巧性」地將上述措施的生效日期安排在對外國籍人士之前，這無疑可以傳遞給陸方「兩岸一家人」的訊號。

其次，交通部應該盡快重啟對兩岸客貨運航點恢復的評估，陸委會和指揮中心不應再設置任何防疫或政治障礙。早在去年6月就傳出交通部擬鬆綁兩岸客運航點限制，至少讓「載貨不載客」的兩岸航線先恢復起來，但一方面指揮中心不同意，另一方面陸委會也礙於當時兩岸及中美緊繃情勢，未能批准。沒想到這一拖就是大半年。大陸早就控制住疫情，境內產能全線恢復，目前兩岸客運完全不能滿足現實的經貿需求，且近日深圳台商致信陸委會、海基會要求兩地復航，蔡政府沒有理由再拖延或拒絕。

朝春暖花開目標相向而行

由於去年以來，疫情下大多數的兩岸人員交流管控政策基本上都是由我方提出，大陸對台灣民眾登陸始終「敞開大門」，除了14日基本隔離外並未額外設置政策障礙。因此，當蔡政府有心逐步鬆綁兩岸交往，且原本持強硬態度的指揮中心亦願意配合承認大陸疫苗，那麼大陸一方面在公開表態上應予以客觀正面的肯定，另一方面則需要在一些相關領域的措施上同步做出調整。

例如蔡政府若推動「打疫苗減7日」的居家檢疫新政，並承認大陸國藥、科興等疫苗施打紀錄，那麼大陸是否可以在上海、江蘇、廣東、福建等較多台商台胞的省市，同步試點在抗體測試基礎上，對入境的台灣民眾採取「打疫苗減7日」的安排呢？這不僅可以體現出兩岸同步恢復人員往來的善意和默契，也變相鼓勵更多在大陸工作、生活的台灣民眾打疫苗，反過來更以事實向台灣社會證明大陸疫苗的安全性和有效性。

恢復航線、認可疫苗、縮短隔離，這是兩岸恢復民間交流的三大指標，也是兩岸從「第1層（單向鬆綁）」到「第2層（雙向溝通）」恢復良性互動、從破冰到融冰的必經之路。民進黨不會接受「九二共識」這4個字，大陸也不可能向蔡政府妥協，兩岸官方、準官方互動遙遙無期，這就需要創造「第1.5層」的建設性管道。

「第1.5層」的建設性管道應包含2個部分：第一是兩岸二軌智庫的直接對話，傳遞彼此最準確、權威的訊息；第二是兩岸授權下的專家論壇。不久前大陸曾舉辦了兩岸防疫視訊交流會，陸方衛健委高級別專家與會，但遺憾台方受邀者「偏藍」，代表性有限。

疫情爆發後，兩岸醫藥衛生合作協議下的訊息交換機制一直暢通，雙方可利用這個管道，促成一場兩岸官方授權下的疾管專家視訊對話，對疫情下如何恢復兩岸往來展開討論。如果得以辦成，標誌著兩岸有望走出疫情下的封鎖與對立，朝「春暖花開」目標相向而行。