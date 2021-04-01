台北市長柯文哲果然機靈，眼見反中浪潮席捲全球，認為美中貿易戰一定會持續下去，中國在人權方面有需要改善的地方，因而認定「反中在未來15年會是世界趨勢」。他對國際情勢的觀察正確，對大陸的評論還算中肯，但對於台灣應如何應對抗中浪潮顯然並未思考，自詡高IQ的柯文哲還是有盲點。

拉幫結黨抗中台灣最危險

美國總統拜登高舉價值觀大旗，宣揚當前世界是民主與專制的意識形態爭戰，一些原本與美國具有價值共識的國家聞風紛紛表態回應，「五眼聯盟」不必說，連已與中國談妥投資協議的歐盟也隨之跟進，與美國同步制裁中國。反中浪潮在美國帶動下確實波濤洶湧，中國國際形象再次跌入谷底，外部環境處於改革開放40年來最惡劣階段也是不爭的事實。

正如柯市長所說，大陸很多動作常讓台灣人不高興，「鳳梨不買、飛機飛來飛去，WHO不讓我們參加」，他不曉得中國「在幹什麼」？至於「一個兩制」已實踐的香港，大陸全國人大常委會日前通過「完善」選舉制度辦法，設定了超高的安全係數，幾乎完全阻絕了民主派參選的機會。中共近年來對內維穩、對外圖強的高調作為，與美國為首的西方國家發生利益上的碰撞與價值觀上的摩擦，致使自由資本主義國家與地區興起諸多怨尤與敵意。

從川普到拜登推動的抗中戰略，雖然作風與重點不同，但意圖將全球化進程導引為「半球化」，卻是前後一貫的，且有變本加厲之勢。美國要中國接受所謂「基於規則的國際秩序」，就是要將不願臣服於美國界定的行事準繩的中國，最大程度驅離於既有國際體系之外，為此而將國際主導權競爭升級為價值理念的爭戰，為此而廣結盟邦對中國形成戰略包圍，為此而炮製新疆「種族滅絕」、「強迫勞動」之類的假訊息，運用其優勢的全球話語權製造中國困擾，且為此運用台灣作為棋子對北京施壓。如此多管齊下，焉能不興風作浪激化反中大潮？

如果說川普時期各國對於中美之間的鬥爭還持觀望態度，或是還在猶疑如何站隊，那麼拜登上台後將美中對壘從兩強相爭導引為國際秩序上的結構性對抗，彼此拉幫結黨角力，快速走上冷戰的新軌，確實將是影響未來深遠的一次大轉折。其強度之大，影響範圍之廣，實可比擬二次大戰之後冷戰形成的過程。可以確信，現在不只中美搏鬥陣勢確立，世界各國圍繞中美爭奪世界主導權的尖銳矛盾也正開展新的布局，一個新的國際鬥爭型態正在形成中。反中正是畫分楚河漢界的切割刀。

國家治理連美國人都佩服

在世界圍繞中美兩大核心集結的時代趨勢中，台灣基於歷史慣性、安全考量與現行政策，勢所必然被畫入反中陣營，一向將「親美反中」奉為圭臬的民進黨政府更將此視為歷史性、戰略性機遇，以為從此可以置身反中聯盟裡永保安泰。這種「靠行」以自保的想法有其一定道理，但有四方面的問題不可不察。

首先，競爭與對抗固然是兩強關係的主軸，但美方認定美中必須協商合作的事項不少，經貿關係更是密不可分，所以雙方存在著一定的共同作為空間，因而相互交易必不可少，台灣必須提高警覺，避免淪為棋子，乃至棄子角色。

第二，在美中對抗中，台灣已成為爭鬥的核心區塊，中方絕無退讓空間，甚至是成為必取要津，所以在看似最安全的格局中潛伏著最大風險，一邊倒絕非最佳避險策略。

第三，台灣基於歷史、血緣與地緣關係，絕不具備反中的條件與必要，大陸對台灣而言，有太多利益連結。基於自由民主理念而與大陸做制度競爭是理所當然的，抗拒共產黨統治應該是台灣人的共同認知，但反共與反中是不同概念，不需要因為政見與體制不同而反中。

第四，世界已從單極獨強走向多極並立的時代，東升西降趨勢已屬必然，特別是中共超強的國家治理能力，連美國人都折服，這是中國與美國爭鋒的最強動力，也是研判世局走勢與處理外部關係最關鍵的判斷基準。

2024年有志大位者，需要對反中浪潮的問題有清醒的認知與判斷，並能提出獲得人心支持的行動方案，帶領台灣度過中美深化衝突所伴隨而來的危機時刻。