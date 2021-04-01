就在同一天，台灣發生了兩件社會矚目的新聞，一件不令人意外，另外一件則有點出乎意料。前者是已空頻4個月的52頻道，果然經國家通訊傳播委員會（NCC）宣布由華視進駐；後者則是媒體人彭文正因質疑蔡英文總統的博士論文作假挨告，遭到北檢依加重誹謗罪起訴。

從網路流出所謂的總統府密件，透露蔡政府刻意安排特定學者擔任NCC委員以「除掉」中天換照以來，雖然府方極力否認，最後證明一切的「傳言」都是事實。至此，早就設定的劇本一路走來，NCC終於不必再演了。

今後從年代集團的壹電視、年代到東森，還有新入主52台的華視，再到號稱本土派的民視，加上民進黨海派掌控的三立，被稱為新聞台蛋黃區的49到54台已是「綠油油」一片。綠媒在深入家庭的電視這個領域已然連線，形成徹底的一言堂，媒體監督的第四權跟著也靠邊站。

另一方面，無論從法理、事證乃至過去的司法實務經驗來看，彭文正被起訴都引發極大爭議，法界更認為本案最後一定會判無罪，這次起訴算是北檢的表態。

事實上，蔡總統「論文門」確實存在許多違反常理之處，彭文正持續提出質疑，並透過各種管道核實質疑，即使有些質疑未必都百分之百正確，但持續查證，怎能說是「未盡合理查證義務」？怪只怪你影響力過大、殺傷力過強，那就小心被司法拿來恐嚇教訓了。

NCC打壓異議、箝制言論自由，手法拙劣地成為綠色威權體制的東廠鷹犬；北檢這位檢察官輕蔑國家名器，甘當權力者扈從，竟然否定人民揭發弊端的憲法權利。

在愚人節的前一天，從媒體到司法，讓台灣的寒蟬紛紛折翅，只能哀鳴。