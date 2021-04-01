近日「九二共識」一詞又成了新聞焦點，起因是國民黨主席江啟臣在他發表的新書中，模糊了九二共識的焦點；而隨後大陸國台辦發言人又過度簡化了九二共識的內涵；當然，更不用提，民進黨在九二共識上翻來覆去找不到定位的說法。

九二共識沒有那麼難懂，只是各家因為各自利益，扭曲或僅摘取其中一部分為己用的結果。

江啟臣的「九二共識Plus」強調不只有九二共識，還必須基於捍衛中華民國主權、維護台海和平、保障自由民主及促進兩岸共榮這四大項；而國民黨大陸部主任左正東出席中常會時，強調國民黨堅定主張「基於中華民國憲法的九二共識」。前者未道出九二共識的內容，後者則是模糊了九二共識的內容。

九二共識的發展過程清楚如下：早在民國79年10月國統會成立，在次年的2月23日通過《國家統一綱領》；後在民國80年4月中華民國進行了第一次修憲，在修憲的增修條文第10條確立了兩岸是「一國兩區」的結構。

北京要求就彼此相對定位確立說法，於是雙方於1992年10月28日至30日在香港進行了相關議題的會談，此即為所謂的香港會談。雙方各帶5個方案，唯均未能達成協議。最終，台北代表在回台前，口頭告知北京代表，「在彼此可接受的範圍內，各自以口頭方式說明立場」。

11月3日上午，大陸海協會孫亞夫電告台北海基會秘書長陳榮傑，對海基會主張的「雙方各自以口頭方式表述一個中國原則」，表示「尊重並且接受」。隨後，海協會透過新華社表述，尊重並接受雙方各自以口頭聲明方式表述「一個中國原則」，唯口頭表述之具體內容應另行協商。

11月3日晚我方海基會發布新聞稿表示，有關一個中國的原則，本會徵得主管機關同意，以口頭聲明方式各自表達，可以接受。至於口頭聲明的具體內容，我方將依《國家統一綱領》及國家統一委員會本年8月1日對於「一個中國」意涵所做決議，加以表達，提議各自以口頭表述的方式，解決有關一個中國的議題。

至此，共識算是達成。江啟臣把捍衛中華民國主權的「兩岸政策」與「九二共識」混為一談，是模糊焦點。而左正東的「基於中華民國憲法的九二共識」，看似義正詞嚴，卻少了我方對《國統綱領》有關一個中國的精神。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示「兩岸同屬一中、共謀統一」的說法中，卻是過度簡化而忽略了海基會所說的《國家統一綱領》及國統會對於「一個中國」意涵所做的決議。

至於民進黨，從陳水扁的「沒有九二共識」，一變而為蔡英文的「九二共識就是一國兩制」，再到邱太三的「九二共識這一詞在台灣是引發爭議的，若大陸還要堅持這樣的政治前提，是不公平、不切實際的要求。」翻來覆去的實在是不知道在講些什麼。

（作者為資深媒體人）