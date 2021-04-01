從去年新冠肺炎爆發後，每天電視上似乎只見衛福部長陳時中，頂多再加上行政院長蘇貞昌，總統及其他院長似乎都成了隱形人。對比世界各國都是總統、總理主持防疫大政，主帥出征才能安定軍心，台灣實在與眾不同。

最近我從美國回台灣，照例要居家隔離14天，我這次是二度居家檢疫，體會到政府的防疫措施不若以前嚴格。例如我依規定下載「疫止神通」後，卻回訊說我不必居家檢疫，系統會再通知，從此沒有收到通知。每天早上防疫單位要打來的電話也時有時無，只有靠與區公所的辦事人員用Line聯絡，而下班後的任何訊息，他都不回，如果真的有緊急情況，他們要如何得知？外來客很容易成為漏網之魚。

另一方面，台灣亟需的印尼看護及外籍勞工卻大缺，而且進不來，子女照護父母心力交瘁，工廠接到訂單卻沒有人力可生產，只能眼看訂單過期。

最近世界主要國家隨著疫苗施打，開始開放邊境，美國已超過7000萬人施打了兩劑疫苗，美國總統拜登最近宣布4月19日開始將開放7成年輕人施打疫苗，學校、教堂、餐廳也陸續開放。世界疫情減緩，很多國家為了振興經濟決定開放邊界，似乎世界正走向正常化，台灣也必須回歸基本的國家競爭力，經濟不可能只靠內需而成長。

在台灣基本上隔離14天後就可自由自在活動，比起美國夜晚一片死城好太多了。防疫政策固然是重要因素，但台灣人民自動自發戴口罩注意防範實為主因。不過防疫政策隨著疫情複雜、疫苗難取得，陳時中和疫情指揮中心要花更多心力為政策辯護，似乎越來越左支右絀、圖窮匕見。

例如前陣子有位外籍補教老師從美國回來，已在台灣待了3個多月，確診後卻說是在美國染疫的，感染新冠肺炎在3個月後才發病，還列入境外傳染，這是絕無僅有，可上金氏世界紀錄了。

蘇貞昌、陳時中打AZ疫苗，別國領導人都實況轉播，或安排記者去拍攝，唯獨我們政府高官如此欲遮還羞，不知何故？是要被逼到一定程度後再公布真打的影片，讓攻擊者無力反擊？

最近陳時中又開始前倨後恭，放寬大陸商務人士來台，和考慮讓台商打大陸疫苗後放寬回台限制，對採購大陸疫苗也不一味反對了，買不到疫苗的窘境畢現。

世界邁入高風險時代，一艘貨櫃輪船被卡在蘇伊士運河就讓全球跳腳，台灣被世界銀行評為全球地震、颱風、水災最高風險的國家之一，正因為這些困難和不確定性，國家安全的危機絕非一個小組可以盡其功。

12年前，馬政府應對八八風災，可說是因應國安危機的典範。八八風災後，行政院長劉兆玄迅速成立災後重建委員會，8月28日立法院即通過《莫拉克颱風災後重建特別條例》，重建委員會是跨部會單位，兩任閣揆劉兆玄和吳敦義每次都親自主持，各部會首長都坐在下面，提出如何幫助災區重建的方案。

防疫措施、購買疫苗、振興經濟，都必須各部會通力合作。台灣的下半場「戰疫」必須更靈活積極，不能因上半場的「鎖國」政策奏效而得意忘形，也不能凡事由陳時中說了算，指揮中心必須更透明地揭露訊息，接受國會監督，才能避免盲目決策留下的無窮後遺症。