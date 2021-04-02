最近台灣在講房地合一稅，打擊炒房，上海也在打炒房，兩者不同點在於前者口袋要夠深，而在上海有錢也很可能買不到房。

與孩子的英語老師閒聊，她與老公今年硬著頭皮買了郊區一套房，為了小孩日後的就學需要。日子過得很拮据，很辛苦。

在上海，如果沒有房，孩子報名入學時，排位順位在上海戶口與有房產證的家庭之後，零零總總排下來很可能劃分到「第六類」後，如果市區或者熱門的學校，基本絕緣。外省市孩子，為了孩子讀書，只能在這波上海房價猛漲之後，硬著頭皮買房擠到「第四類」有望。

而且只能買二手房。因為上海打房新政下，要有積分、有社保、或者上海戶口等條條款款積分加上去，新成屋幾乎要70-80分以上才能參加搖號選房；而對於這些海漂的外省市小夫妻來說，累積高積分是天方夜譚，只能乖乖地找二手房。

上海房價漲到什麼程度？她說，本來看準一套房，已與東家談定，但是隔天起來，賣方打來說加10萬人民幣，否則有其他家要買。一夜驚醒夢中人，只能無奈作罷。而且看中的還是一間二手的老破小。

現在終於郊區買了一套房，還要比年限，滿五年房產年年限才合格。所幸郊區生員不緊張，即便房子未滿五年，應該也險些能排上隊。她的願望很簡單，總之希望小孩能就讀對口的普通幼稚園，小學，中學一路能平穩讀上去就好了，但即使這麼簡單的願望，在上海卻壓力山大。

這樣的案例挺多。之前無錫的同事，單薪家庭，也是為了孩子讀書硬著頭皮買房，2017年當時才經歷過上海房價2016年大漲。東牆西牆，四處借錢，終於付了首付，一個女人帶著孩子，日子也是苦哈哈。但終究為她高興，當時不買，現在腸子都要悔青。房價至少翻倍以上。

一位台媽訴苦，閔行區租房，根本別想進入當地的公立學校，因為要排到「第八類」了，現在只能考慮搬到郊區相對生員不那麼緊張，但再一看郊區房價，也嚇得不敢決定，即便買了下去也不能保證小孩如願報上想進的學校，進退兩難。

這幾年職場上越來越多年輕人，90後至00後選擇回到老家，相對生活壓力、租房壓力，幸福指數更高一點的二線城市，我想這也不無理由，終究在北上廣買不了房、落不了戶，未來孩子求學問題迎面而來。

房產，教育，戶口總是家長心中三者糾結不完的大問題，有了資金、身份，積分，還要再加上點手氣與運氣，才能前途坦當。2010，2016，2021回望上海的房價連番猛漲，中間是多少外地人、海漂小資夫妻的現實與哀愁！（克萊兒/現居上海）