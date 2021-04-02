自從2017年美國川普總統發起「中美貿易戰」、提出「美國第一」、「讓美國再次偉大」等口號，正式打響「壓華抗中」的第一槍後，一場令人矚目的世界霸主，也是中西文化、人生哲學與生活方式抉擇的世紀競爭，於焉拉開序幕，將伊於胡底或鹿死誰手，吸引了世人的眼光，預期未來一段不算短的時間內，也必然會成為世局的焦點，全球知識界共同關注的話題。

在過去的180年間，中國從鴉片戰爭以降，備受西方列強的擄掠、侵占、燒殺、凌辱，幾已到了亡國滅種的絕境，中國人受到「不公平優勢」的屈辱是人類史上絕無僅有、不可承受之重，遠超過任何單一民族所能想像於萬一。就在這危急存亡的關鍵時刻，中國人民前仆後繼的力圖振作，爭先恐後的為國家民族的生存發展，充分發揮了寧可犧牲小我、也要務必成全大我的精神，中國的覺醒是做為人基本權利的自然反應，中國人不能也不會坐以待斃，而毫無作為的成為刀俎上任人宰割的一塊肥肉。也因此造成中國幾代人心中揮之不去的深重危機感，大家心中夢想追求的是一要維護國家主權領土的完整，不受任何國家的欺負；二要追求國家的現代化與發展，卻從來不是什麼侵略，更不是什麼擴張稱霸。

如今歷經一百多年的努力，中國好不容易在今年能夠讓絕大多數人民吃上一口飽飯，正式脫貧邁向小康社會，然而那些當年連一點文明憐憫心理都沒有的所謂西方列強「文明紳士」，又如陰魂不散的魔鬼一樣，再度集結組成合縱聯盟，希冀仿效複製他們「劣祖劣宗」的劣行劣跡，對中國再度發動攻擊，要徹底摧毀消滅中國得來不易的些許成果。這樣的污衊打擊的確是「是可忍孰不可忍」，中國人被迫發出了吼聲，嚴厲斥責「美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套」，一吐近兩百年的怨氣，道盡中國人的苦瀆，只是這些自許翩翩君子、文明高等人的西方士紳能明白嗎？能設身處地為中國人所受的屈辱而體諒於萬一嗎？答案必然是否定的，他們只知弱肉強食與巧取豪奪的霸道思想，何來惻隱之心與同理心的真正文明人道思維呢？

筆者1970年代，在美國留學期間，親身體驗了美國朝野上下一片莫名「中國熱」的狂潮，那是基於「聯中抗蘇」美國利益的需要，中國被刻意的美化，被描繪為人間天堂一般的樂土與淨土，雖然時值大陸文革期間，明顯的落後貧窮是不爭的事實。而在1991年蘇聯解體後，美國立即變臉散播「中國崩潰論」。結果中國並沒有崩潰，反而日益強大，迫使美國在2000年以後極力鼓吹「中國威脅論」，完全無視中國從無侵略、占領任何國家的事實，目的也是為了美國的利益，不惜犧牲中國得來不易的經濟建設成果。

美國的自以為是與目空一切、唯我獨尊的霸道行徑，真是令人不敢置信這是一個當今世界最強大國家該有的表現，那種「順我者昌，逆我者亡」的蠻橫作風，簡直讓人瞠目結舌之餘，無法接受這是21世紀還存在文明社會的另類落後迂腐現象。

不過，在指責西方列強不是的同時，我們也有必要檢討中國自己是否在做法上，有違國際規範的前例，導致西方列強可以據此予以惡意中傷。唯有如此，我們才能找到問題的根源，加以糾偏改正，使得中國的發展能夠得到國際的認同與認可，減少誤解發生的可能與機會。回顧過去70餘年，中國曾經擁有建國初期誠實淳樸的風氣，展現欣欣向榮的朝氣，那是一段令人懷念的時光。

但是隨之而來的一連串政治運動與風波，一股虛浮做假的逆流卻籠罩了神州大地，為了求生存的廣大無辜人民，被迫隨波逐流，載沉載浮的苟活於亂世。就是由於這一段不堪的歲月，使得中國元氣大傷，直到1978年12月，在百廢待舉、一窮二白的困境中，中國共產黨自己起來，糾正文化大革命的錯誤，並嘗試摸索一條中國特色的社會主義建設道路，開啟了改革開放的新紀元與新征程。

40餘年來，在「摸著石頭過河」開創精神的引領下，中國人歷經無數的艱難困苦，群策群力攻關克服了諸多的問題困難，實踐了多難興邦的古諺，才有今日亮眼的成績，傲然屹立於世。

而最重要的是中國走的是前所未有的現代化道路，在高舉全球化與市場化的前提下，中國的崛起是和平的崛起，中國的發展是和平的發展。中國不因自己的發展，影響了世界上其他任何國家的平行發展。相反的，中國還為整個世界提供了龐大的工廠與市場，幫助了全球經濟的繁榮成長。只是在這漫長的發展過程中，中國有求於西方先進國家技術、知識、經驗的地方，絕不在少。

在求好心切的動機驅使下，中國難免會抄近路、會複製、會抄襲，這種心態與做法雖然違反了國際公認的規範，可是均是發展中國家極易發生，也頗值得同情的普遍情況，西方先進國家應本乎寬容的心胸，以技術轉移合作方式，尋求合理的解決方案，而非一股腦的究責於這些原本技術落後的國家地區，甚至用「必欲置之死地方休」的嚴厲手段對付他們，均非明智之舉。

尤其，對當年在中國曾犯下殘忍兇暴罪行的這些西方國家而言，更應該抱持贖罪的心理，協助中國的現代化才是正確的做法，而非斤斤計較於一時利益的得失，更不可將中國人民數十年努力取得的經濟建設成果，完全歸罪於都是竊取西方技術與智慧資產的不義之財，其間的偏差何止道里計。

總之，在面對中國的覺醒與崛起，西方先進國家要以平常心、同理心看待，要為中國人民的脫貧致富而同感高興，與有榮焉。要為中國長期致力世界和平的努力付出而肯定，中國也要在現有的基礎上，切實遵守國際規範，專心發展自有自主的專利技術。而西方國家要與中國相向而行，共享一個更美好的世界。如此才是世界之幸，也才符合人類共同利益與建立命運共同體的正確做法。人類共同向前推進，又何樂不為呢？

（作者為國立高雄科技大學前校長）