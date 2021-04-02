剛舉行的中央銀行新年度首場理監事會議，外界最關心的，一是台灣如被美國列入匯率操縱國有何對策，二是面對節節高升的房價要如何因應，然而更值得注意的是，兩大市場之外，央行針對虛擬貨幣的發展與監管發表了看法。此一正在國際市場崛起的新型態貨幣，貨幣政策主管機關主動面對值得肯定，央行的主張在金融市場引起了廣泛的討論，也須要進一步探討。

從書面說明的內容來看，央行對於「新形態貨幣」並不友善，不認為這是一種貨幣，只承認這是一種虛擬的資產或商品，且具有高度的投機色彩。央行並強調，此類商品會助長台灣的洗錢交易行為，所以包括平台和交易業務，都要透過洗錢防制法來列管。

撇開是否視之為貨幣的辯論，即使將其視為一種單純商品，以比特幣為主的數位金融商品，不容否認，已經是目前國際市場的商品選項之一，還頗具投資界明日之星的架勢。對此，央行則特別強調風險的重要性，包括可能出現惡意倒閉、駭客入侵、詐騙吸金、私鑰故障、系統故障等問題。換言之，這不只是一種容易暴漲暴跌的商品，投資人還可能因交易所或交易對象的不受規範而血本無關。

說來也巧，就在央行會議舉行的3月下旬，數位貨幣的發展出現了多起突破性進展的事件。特斯拉創辦人穆斯克宣布，決定接受以比特幣付款的作法，今年內要從美國擴大到全球的範圍，讓這項貨幣的流通性，得到了進一步的提升；微軟公司在對XBOX用戶展開調查所詢問的內容中，提及了是否願意將比特幣支付，用於遊戲機的線上商店交易行為。還有一件受到矚目的事件是，富達投資正式向美國證管會（SEC）提出申請，要推出一檔比特幣指數股票型基金（ETF），此舉被認為一方面要試探官方態度，另一方面，也反映虛擬貨幣與主流金融的距離，又進一步拉近。

從台灣看比特幣，由於法律限制多，監理機關管的也嚴，僅有的交易行為多遊走於灰色地帶，在可預見的未來，很難看到比特幣交易蓬勃發展的可能性，而比特幣能否於年底前奔上30萬美元的價位，似乎也只是國際新聞的一日話題，遠比不上護國神山單日大漲小跌，與投資人更顯休戚相關。可若從比特幣在國際上的表現來看，特斯拉、微軟、富達以及可預見的更多知名企業，持續的思考如何使用這種新興的貨幣，也認同它的未來性而開始設計相關的衍生商機，把腦筋動到這個層面上，已非央行一紙禁令就可以杜絕的了。

正視比特幣等數位貨幣的發展是正確的態度，但必須理解，不管稱之為商品或貨幣，它已不是一個你可以消滅的了的新的存在，更應體認到，數位科技對金融的變革日新月異，比特幣只是許多樣態中的一種，還會有更多新形態的呈現，持續的衝撞現有的保守體制。

何況虛擬貨幣從科技出發的思維方式，常能見其所未見，受過嚴格金融訓練者即使公正客觀無私心，仍容易被許多框架束縛住，科技出身者發想的架構不僅創新性十足，也更合乎現代交易的需要。舉例來說，比特幣可分割成小數點後8位的單位，並可隨著交易需要繼續擴充，接近於可以無限分割，相較於傳統交易習慣以元為單位，新台幣紙鈔只有五種不同面額等限制，數位貨幣更可滿足各式各樣的交易形式。

牛年伊始，景氣燈號亮出代表熱絡的紅燈，外銷訂單繳出連12紅的成績，苦戰多時的外匯市場出現了止穩的跡象，房地產的炒作風氣得到抑制，整體經濟情勢發展頗受期待。只是「江頭未是風波惡，別有人間行路難」，台灣過去一年歷盡劫難並取得成就，來自於央行的貢獻不容忽視，見招拆招之後，要面臨的是貨幣市場全面翻修的百年大計，這條人間路更不好走，視野與格局都要再往上提升，才能與金融科技的發展共榮共存。