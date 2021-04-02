美國國務院發言人普萊斯1日表示，美國考慮「資深階層（senior-level）」官員訪問華府與台北的機會，部分台灣媒體翻成「高階」官員，在一般人日常生活口語中可能通用，但強調專業素養的國際事務場域沒有模糊空間，負責任的媒體更應精確表述，以免誤導閱聽眾。

普萊斯在國務院例行新聞簡報中被問到，美國駐帛琉大使尼約翰訪問台灣是要向中國傳達何種訊息？以及是否代表將延續川普時期政策，解除官員訪問台灣的限制？

在說明美國政策時，普萊斯表示，將致力深化與台灣的關係，考慮資深階層官員訪問華府與台灣的機會。國務院發言人用字遣詞一向審慎，事先都有準備書面的指引，選擇使用資深階層官員自有其考量。

在外交實務中，美國的資深官員指助理國務卿位階，相當於我們的司、處、局長。如在APEC等國際組織的會議，也通常分為工作階層、資深官員、部長級、高峰會議等不同位階，因此，senior-level official翻譯為資深官員在外交圈已被普遍認同。

但台灣媒體將資深階層官員翻譯成高階官員，或許擴大了新聞性及想像空間，但顯然不符合新聞專業。標準的做法應是，精確翻譯，並作背景說明資深官員的真正意涵。