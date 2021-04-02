最近讀到「如何在工作中保持熱情」短文，剛好看到日本電影「前田建設奇幻營業部」，大公司裡的小組長透過「幫無敵鐵金剛蓋基地」的無厘頭提案，帶起全公司乃至整個世代的熱情，根本應該當作商學院的教材！

這部片改編自真人實事。前田建設是日本上市公司，作品包括大樓、橋樑、發電廠、甚至水壩，連台北捷運的松山段都是他家做的。

但風光幾十年後公司式微，沒人在乎他們是誰，因此企劃部想出怪點子，在網頁上成立「奇幻營業部」，專門規劃虛擬動漫世界的建案，從設計藍圖、施工計畫到報價都做，唯一不做的，就是動工。第一案便是南宮博士委託他們建造無敵鐵金剛在水池底下的基地。

電影的趣味在該如何把幻想落實在基礎建設之上。企劃小組一開始也質疑案子可行性，不斷吐槽動畫作者永井豪怎麼會讓鐵金剛停在水池底下，一打開不就全身濕漉漉，即使鐵金剛使用超合金Z，也難防設備生鏽；而且鐵金剛頭頂讓柯國隆指揮小艇停放連線的控制台，根本就是個碗，淋那麼多水肯定裝滿裝好，小艇怎麼停！

吐槽歸吐槽，他們超認真的從選址、地質、挖掘、閘門設計、排水、防漏、電機系統下手，種種困難都超難也超好笑！好在動漫就是日本軟實力，「無敵鐵金剛」更曾風靡五六年級生，粉絲滿天下，各行專家一聽說他們要蓋基地，紛紛無償貢獻出自己在水壩、挖掘、機械設計的專業經驗，看著小組不時高喊「南宮博士（日本原著為弓教授）還在等我們報價呢！」將基礎建設拍得令人熱血沸騰。

電影另一個重點是「溝通」，主角只是個巨大建設公司底下企劃部的小組長，要做的又是根本不會實現的建案，光開會不見得能獲得支持；他會議前先凝聚內部共識再開會，像個橋樑一樣將漫畫內容精準傳遞給工程專業人員，又把艱深枯燥的工程專業見解翻譯成網友能懂的內容公諸於世，專業加上懷舊情懷，終於在網路上成為熱門頭條，大舉拉抬前田的知名度，更建立無人能及的品牌親切感。

至於該如何在工作中保持熱情呢？以電影為例，首先得找出足以讓人感動的意義來，接下來挖坑讓更多人加入、圓滿這個意義。好比建設公司在幻想世界的工程，雖然不像其他實體作品有益國計民生，但認真執行下去、反而成為一整個世代的盛事，人人都想像孩童時代一樣幫南宮博士抵抗雙面人的入侵。目前該公司已經在網頁上推出九個動漫世界的建案了！

藻礁等環保生態問題也是一樣，當眾人認真到願意付諸行動公投，政府想要操控、想抵抗的不只是一個議題，而是整個社群的夢想！因此光靠高層哽咽訴諸私人感情，注定行動失敗。