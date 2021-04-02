去年新冠疫情在美國爆發，期間仇亞犯罪事件大幅增加，戴口罩的亞裔動輒成為語言和肢體霸凌的對象。今年以來，原以為在疫情趨緩及川普總統下台之後，仇亞暴力現象會緩和。誰知在紐約第1季的仇亞犯罪已相當去年一整年的數字。

3月16日發生在亞特蘭大的連環槍擊案，8名死者中有6位是亞裔女性。27日，全美約60個城市舉行反對仇視亞裔大遊行，孰料，遊行結束後，紐約街頭、地鐵就發生了多起針對亞裔的攻擊事件。其中一個在Kosciuszko街地鐵站，一名疑似亞裔乘客遭非裔男性暴毆、勒頸至昏厥的影片在網路瘋傳，並引致紐約市仇恨犯罪小組（Hate Crime Task Force）29日在推特上公開緝兇。

去年由於白宮處理疫情失控，川普總統將病毒與中國掛勾，在各種場合反覆強調「中國病毒」、「功夫病毒」、「中國瘟疫」。連知名籃球球星林書豪都作證，NBA和球場上就有人喊他「中國病毒」。而威脅也波及到其他亞裔。例如，效力於紐約洋基隊的王牌投手田中將大，就在去年帶一家4口返回日本，因為疫情下的歧視蔓延讓他「很害怕在美國住」。

川普總統版本的「中國威脅論」，主要強調中國人搶走了美國人的工作。而拜登總統則從戰略對手的角度，渲染「中國威脅論」。上任不足百日，他的團隊在亞、歐各國汲汲奔走，拉攏盟友製造輿論，以新疆「種族滅絕」來制裁中國。匹夫無罪，懷璧其罪。崛起的中國成了美國各種社會矛盾的出氣口，以致爆發歷史上最嚴重的歧視和仇恨亞裔風潮。

綜觀歷史，亞裔移民在北美就是歧視與反歧視的歷史：19世紀《排華法案》禁止華裔購房地產及與白人通婚。二戰期間，日裔美國人成了眾矢之的。到1950年代韓戰爆發，打著反共大旗的麥卡錫主義盛行，遭殃的又輪到華人。全美各地出現「獵巫」現象，不少精英被關押、毆打、判刑，受到「間諜」牽連的人無以計數，使得華裔和亞裔噤若寒蟬。

1980年代，日本經濟如日中天，成為世界第二大經濟體，美國社會掀起排日風潮。1982年，27歲的華裔陳果仁在酒吧中被誤認為是日本人，遭兩個美國人活活打成重傷致死，婚禮也成了葬禮。事件造成全美亞裔罕見的大團結，進行了反歧視抗爭。然而10年後，1992年洛杉磯暴動中，又有暴民無差別襲擊亞裔，許多韓裔商家店鋪遭遇縱火、搶劫、破壞。

全球化年代之後，中國大陸快速崛起，成了美國在地緣政治上的新對手。共和黨利用飯碗，民主黨利用人權，反覆點火「中國威脅論」。加上新冠疫情摧毀了大量實體經濟的就業職位，在美國內部各種矛盾充斥，包括種族衝突、貧富惡化的當下，亞裔又成了無辜的「替罪羔羊」。

在美國走紅的華裔脫口秀演員黃西，以個人表演經驗為例，十多年前60%美國人對中國有好感，但因政客與媒體一直在妖魔化中國，最近反而有70%美國人敵視中國。只要中國被妖魔化，所有在美國的華人，甚至亞裔都不會有好日子過。他相信：「只有當美國能夠真正平等對待其他國家的時候，美國的白人才能夠平等對待本國人的少數族裔。」

黃西認為，當今美國國內以及整個世界的種族歧視的根源，就是殖民主義。殖民者用槍炮和屠殺把「文明」帶到世界各地，把其他人種當奴隸，或當作下等人放在籠子裡或用照片展示。這種幾個世紀積澱下來的優越主義心態，被政客煽動的後果不堪設想。遺憾的是，民粹是最廉價的催票工具。在可預見中美戰略衝突難解的未來十年，仇亞心態恐怕仍將在大西洋彼岸的上空鬼影幢幢。

拜登總統在3月19日與亞特蘭大亞裔社區領袖會面後，呼籲國會盡快通過《新冠仇恨犯罪法案》，希望加強司法部對新冠病毒相關仇恨犯罪的監管、支持各州和地方執法機構統計和報告仇恨犯罪個案，並幫助亞裔社區獲取相關資訊。縱使只是治標不治本，但從政治正確的角度來說，也是不得不然的動作。希望至少能發揮杯水車薪的成效，還給亞裔美國人免於恐懼的自由。