被疫情悶了一整年的台灣人，剛邁入2021，各地紛紛開始出現報復性旅遊，我也不落人後，自從八年前騎機車環了半台，我完整的環台夢就像鹿走蘇台，大白話就叫爛尾，近年來眼見有人騎單車，甚至是拉菜籃車徒步環島，我心中隱然蠢動的「有為者，亦若是。」很快就順理成章地，在時不我予的催發下上了環台路。

住阿爾卑斯山附近的都明白：沒有鐵軌，火車永遠不會來。意思是：如果沒有夢想，做人還不如當棵白菜。外國人說：沒到過太魯閣，就不算到過台灣。自稱鄉民的也都知道，沒到過台南，就不算真的環島。我在全台首學旁的「文武官員軍民人等至此下馬」的立碑處，幻想孔夫子剛下班，那個「降一等，逞顏色」的快樂，再到赤崁樓的文昌閣，看視力2.0的，才有辦法長期面對的清代大題文府（考題大全），我要很不客氣的說，凡老嫩文青，不管國內海外，沒來台南不算認識台灣。

除了享受全台最多的國定古蹟，細數手指加腳趾都算不清的台灣第一，最難忘的，是跟一位來自香港的女孩夜談，話題的基準點是都住台中，她有一位台灣男友，我有一批從台灣畢業的香港學生，老小兩女自然唱起了不分世代，沒有地域之別的純情曲。

從心理遊戲聊一中

女孩到台南是為了參加一個遊戲，這個有心理諮商功能的遊戲，說是玩了就能夠發現自己，我一聽就笑：看來我也該跟妳去玩玩，我花了十多年進出大陸，最近這兩年才終於搞清楚，進去之前是台灣人民，出來後就變成台獨份子，這個遊戲可以事先認清自己，應該很值得推廣。

女孩急忙分辯：不是這樣的，這遊戲是讓你知道自己的個性，有哪些不敢面對的，就是幫你進一步認識自己。

我回想吃晚飯配電視，新聞報導說大陸軍機又在沿海騷擾，想認識自己的處境，那是生而為人的本能，我的方法跟16萬年前的「長者智人」沒兩樣，都只能藉由外在環境，我說：我從年輕到現在，幾十年來最糊塗跟懷疑的，就是那個一中原則跟一中政策，你們年輕人也許覺得來日方長無關痛癢，我活了大把年紀，才總算弄清楚中國的一中原則，是規定全世界只能有一個中國；美國的一中政策很直接，台灣不歸中國統治，所以不屬於中國。

人民公民分不清

我認識的台灣女人對政治大都很冷感，年輕的是幾近無知，年紀大的老愛當先知，還一副先覺覺後覺的告誡：「不要談政治。」害我都弄不清到底是任性還是固執，看眼前的年輕人紋風不動，一雙像海綿寶寶的眼睛，我實在忍不住想整籃子倒豆。

「我除了跟那個一中不熟，最大的盲點是讀大學以前，連人民跟公民都分不清，辭典說人民就是取得國籍的國民，公民就是年滿二十歲，連續在該地居住六個月以上，沒有被褫奪公權，沒有受禁治產宣告的居民。我記不住一大堆的『民』，是因為我們那時候考大學要考《三民主義》，我大概是因為很會背《三民主義》，結果背到頭殼壞去。」

女孩聽得很專注，交盤著兩腿肘抵膝蓋，面對這樣的美人托腮，我的職業病很難不發作，「我每次看大陸的央視都很頭大，套句他們的形容詞，就是：拽大詞，來玄的。央視老說台灣人民如何如何，這不就間接承認中華民國是一個國家嗎？」

女孩笑著猛點頭，分明是在鼓勵我繼續往下說。

「依照中華民國憲法，人民就是有國籍的國民，中國不承認中華民國是個國家，所以才不說國民而說人民，台灣人民出現的頻率之高，高到我這個台灣公民都很想抗議，我很清楚甚麼是入境問禁，可人家一聽口音，就馬上問我是不是台灣人？我經常想更正：我是台灣人民，又怕他們聽不出我故意加個『民』是高級黑，以政治素養來說，我覺得根本沒有同文同軌的可能，我看他們應該是跟少數的台灣人一樣，人民跟公民都分不清，妳分得清嗎？」

烏雲罩頂的台灣香港

女孩搖搖頭，我對無聲的微笑向來無力招架，繼續口沫橫飛。

「在共產黨的黨文化裡，對人民的定義有三點：一、解放戰爭時，跟著共產黨反對蔣介石的中國人；二、跟隨共產黨對抗日本侵略的中國人；三、1949年後，跟著共產黨參加社會主義建設的。這三點都很明確強調，無論如何，人民都要跟著共產黨走，也難怪這一百年來得經常說『為人民服務』，台灣人明明就沒被服務過，明明就『高攀』不上，奇怪的是，這輩子永遠都不配成為中國人的台灣人，有些就是巴不得台灣土崩魚爛搞內亂，ΧΧ幫妳聽過吧？」

搖頭的女孩看得我真是搖頭，無知總比無感還有救。

「我這個年代的女人，都很怕混過ΧΧ幫的男人，他們是傻到以為可以和平統一，人家八百年前就說要打台灣了，之前是砸錢收買，買不到就散佈假消息矇騙，那個ΧΧ幫老想學《水滸傳》裡的急先鋒索超，他們大概真的很低估了台灣的『霹靂火』，『霹靂火』都知道今天的香港就是明天的台灣，我最近看香港新聞，老想到我教過的學生，他們常說在香港走路要很快，在台灣就可以像烏龜一樣慢慢來。」

女孩把棉被拉來當靠背，一臉的興致盎然，只要當過人之患的（好為人師），誰都不會辜負這麼良好的學習態度，我說：香港那些上街抗議的雖然都戴口罩，我相信裡面一定有我的學生，我最受不了看這些年輕人，一個個都變成像是被大哥準備要斷捨離的小弟，大哥如果真心愛小弟，那是會連他臉上看得到的青春痘，到腳底看不到的香港腳都會關心到底，有病就要想辦法幫忙醫啊！治不好人家還配叫大哥嗎？我這年紀的只要年輕時有過團體生活，幾乎都得過香港腳（足癬），誰都知道要讓香港腳斷根很不容易。

女孩露出可人的微笑，似乎對我的黑色幽默很欣賞，「你說的我都懂，我是從香港來的。」

學海綿寶寶奔跑

我心頭一震，對不小心害人傷心懊悔不已，為了掩飾尷尬，我故作驚訝：妳的普通話怎麼沒半點廣東腔？

「我大學是在台灣讀的。」

真真是我見猶憐！我想到大陸人對改革的期望：只要精神不滑坡，辦法總比困難多。我說：香港人給我們上了很寶貴的一課，敢出聲的就得面臨不是人民就是敵人，共產黨對待台灣人，也正努力要把不認為是中國人的台灣人，說成是人民的敵人，隨便就扣你一個台獨份子的帽子，我們的某位行政長官一被說是台獨份子，很多人就跳出來說他不配，你們106（按：2021年1月6日的香港大抓捕）被抓進去的超過50個，很多都是年輕人，妳在台灣很安全，有能幫得上忙的方法嗎？

女孩瞬間紅了眼眶，低頭小聲說：我們只能努力想辦法把消息傳出去。

「這妳放心，就連報導武漢病毒的外國記者，都知道要在台灣蹲點才有第一手資料，只不過在台灣傳消息要小心，我的手機在大陸摔壞，雖然知道大陸手機有監控我消息的裝置，我還是買了他們市佔率最高的，前陣子美國總統大選，我就老被中共網軍騷擾，平常三天才需要充一次電，那陣子是七、八個小時就沒電，手機還老是發燙，連半夜上廁所看時間，也發現手機很老實，顯示高耗電的原因，是後台正在頻繁刷新我的郵箱跟微信，他們真的會唱中華民國國歌的『夙夜匪懈，主義是從。』」

女孩破涕為笑：那你還不趕快去換一支新的？

「我第一堂課都會自我介紹，說我有點機車，還解釋台灣人說的機車不是滿街跑的車，意思是彆扭，古人的形容是『拗』，下課後，有香港學生跟我補充說那叫『硬頸』，我跟你們香港人一樣『硬頸』，只想弄清楚為何被騷擾，大陸人常說：『樹不要皮，必死無疑。人不要臉，天下無敵。』我就想看看這個自認天下無敵的，是不是要蒐集我可能是台獨份子的證據，準備今年年底不讓我換台胞證，要是不繼續發給我，那就證明早就把我列為台獨份子了，我這是在學海綿寶寶奔跑，速度不重要，一個方方正正的活體，能避免摔跤就是保住了命。」

網宣真有副作用

看到女孩再度微笑我很開心，「我沒跟妳開玩笑，不說我談妳吧，我知道外國人的工作簽證兩年就要換一次，多麻煩啊！妳還是別回香港了，留在台灣幫我們生小孩啦！我可以幫忙找對象，妳這麼好的種，不留下來是我們的損失。」

女孩說：我有一個台灣男朋友，我們認識七年了。

岌岌可危的感覺讓我加快語速，「難不成妳也想來個八年抗戰？台灣人是把八年對日抗戰比喻結婚前談了八年的戀愛，這對婚姻來說不一定是加分，我以前看學生寫的報告，相較於東南亞寫的都是簡體字，就覺得香港還在使用繁體，一看就想多加兩分，雖然腦袋裡有聲音說『不可以』，另一個卻莫名其妙在喊『同一國的啦！』幸好我還深明大義，那個聯合國班沒怎麼讓我天人交戰，每次聽他們期末上台報告，就覺得只有香港確實在觀念上跟台灣比較通，是可以成為一家人的那種，我們台灣女生都知道，男的沒有經常把『人都是會變的』，或是『一切都是緣份』這兩句話掛在嘴上，那就表示他心裡只有妳。」

女孩似乎聞所未聞，「是嗎？這兩句話有這麼深的涵義嗎？」

「當然啦，這兩句就是男的在為自己的劈腿合理化，妳男朋友要是從來都沒講，那妳就別再考慮啦！現在很多台灣男生都想娶越南新娘，說是學歷高，漂亮又聽話。」

女孩放低聲音，「他們家也老是催我。」

鳳梨與BNO的抉擇

我能理解女孩的猶豫，有人說：「排除少數人的目的，是為了多數人的恐懼。」這話用來形容香港版國安法再合適不過，我最感恐懼的大陸網宣，之前是：「寧可中原處處墳，也要殺光日本人。」現在是對台灣跟香港一樣的「留島不留人」，可惡的竟然還說只留下女人。

不能怪女流之輩膽小，要怪就怪共產黨至今還不明白，不歸中國治理的公民，你就無權以生死來恫嚇，悲哀的是，兩岸仍有許多人，至今仍不明白公民的定義，有形的公民，就是拿本國護照；無形的定義，就是一個群體的概念，知道有公民權，那就清楚自己有哪些權利跟義務。

在台灣，最重的刑罰是判死，此外就是褫奪公民權終身，香港公民早已被中國降級為人民，可以管轄可以任意關押，所幸跟香港有150年交情的英國人，還認定1997年發給香港人的BNO（British National (Overseas) passport），這個英國國民海外護照，要在六年後才能正式成為英國人，跟台灣的外籍配偶，在六年後才能拿到台灣身分證一樣，我猜女孩可能害怕台灣萬一被中共統治，也會面臨從公民變韭菜的可能。

肉身黃色的海綿寶寶，得靠自己的眼淚才能重建他的鳳梨屋，為了抗議鳳梨被大陸禁銷，台灣人不必毀家紓難，就可以讓滿屋子都是鳳梨味，鳳梨的閩南語叫「王梨」，以前是英國貴族間流行的水果，現在仍有隱形階級的英國，我記得他們並不生產鳳梨。

當年的英國人到香港，受不了悶濕的氣候得了香港腳，輕者發癢刺痛長水泡，重者皮膚龜裂會流血，香港人還在不斷流淚，那是因為已經流了太多血，真的要好好考慮根治「香港腳」的問題，我不敢直問女孩是否有BNO，只希望她最終的選擇是繼續留在台灣幫忙增產報國，不要真的搞「八年抗戰」。（朱言紫/台中市）