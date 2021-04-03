民國58年，范金玉先生服務於中國電影製片廠，受派擔任當年海軍敦睦艦隊遠航攝影官，在經過赤道時，艦上人員皆受「南海龍王」頒發禮遇證書，並由「齊天大聖」認證。頒發證書時，眾官兵們扮成蝦兵蟹將，煞有介事，是個既幽默又別具意義的儀式。

范金玉簡介： 1929年5月出生於山東省濰縣。1949年隨青年軍208師從青島撤退來臺。 1955年，進入位於北投的中國電影製片廠，任職技術科擔任攝影，拍攝大量新聞、紀錄片與軍教片。1963年與高翠萍結婚，育有一女一子。