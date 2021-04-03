史話》老照片／南海龍王禮遇證書（范金玉） 09:042021/04/03 言論 范悅文、范金玉之女 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為【齊天大聖認證之南海龍王禮遇證書1969】，已捐贈並展示於台灣海洋科技博物館主題館文化廳。（范悅文提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民國58年，范金玉先生服務於中國電影製片廠，受派擔任當年海軍敦睦艦隊遠航攝影官，在經過赤道時，艦上人員皆受「南海龍王」頒發禮遇證書，並由「齊天大聖」認證。頒發證書時，眾官兵們扮成蝦兵蟹將，煞有介事，是個既幽默又別具意義的儀式。 范金玉簡介： 1929年5月出生於山東省濰縣。1949年隨青年軍208師從青島撤退來臺。 1955年，進入位於北投的中國電影製片廠，任職技術科擔任攝影，拍攝大量新聞、紀錄片與軍教片。1963年與高翠萍結婚，育有一女一子。 史話》家鄉味／澎湖脆皮鍋貼 有媽媽的味道 《木蘭特工》開鏡 邱子芯、瑭霏變身女打仔 #海軍 #證書 #范金玉 #史話 #范悅文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 我家的老照片：杜大小姐 11:302021/03/30 生活 魏德聖「神回覆」網友嗆聲 新片募破億首開直播殺鳳梨 15:262021/04/01 娛樂 疫苗採購竟列國家政治檔案 保密5～10年！范雲超瞎護航 蘇揆打臉非機密 04:102021/03/27 生活新聞 【史話】專欄：龍城飛》郝柏村回憶錄的記載──也談張憲義事件（五之一） 10:032021/03/29 兩岸史話 NBA》棒打老東家？鮑威爾關鍵兩罰領拓荒者險勝 09:512021/03/29 體育 金犢三十校巡 大明高中藝術設計群 獨藝無二威震四方 10:302021/03/27 兩岸 【史話】故鄉情》北方小館 小籠湯包饕客必點 11:292021/03/28 兩岸史話 史話》拋開自我阿Q 面對大陸成長真相──再認識中國的意義（十八） 11:022021/04/02 兩岸史話 【史話】今日中國的實情 明日中國的可能──再認識中國的意義（十七） 11:212021/04/01 兩岸史話 砸老本網購300隻母雞幼崽想致富 飼主養大崩潰：虧慘了 10:522021/03/28 搜奇 民雄老照片展走進在地市場 超過150張老照片輪番展出 20:002021/03/26 寶島 言論熱門新聞 國戰會論壇：蕭衡鍾》台灣民調不該低估與敵視大陸 - 海納百川 - 言論 白德華快評》陳明通的喊話 - 短評 - 言論 台灣人看大陸》鳳梨與BNO的抉擇 - 徵文 - 言論 時評》誰在擺爛台鐵 - 短評 - 言論 劉心月》光林佳龍下台還不夠！ - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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