國安局長陳明通根據情資說，大陸除停止台灣鳳梨進口外，不會再擴及其他農工產品。不知國安局根據什麼情資，做如此判斷，但依國台辦說法，鳳梨被禁是因年餘通報多次截獲有害生物所致。換言之，情資根據的只有兩種可能，一是台灣農產品將執行全球最嚴檢疫政策，保證不再犯；再者就是明指對岸政治操作，對岸為台灣農民著想，不會再有第二次了。

你以為呢？

做為國安首長，接獲情資後肯定要耙梳真偽。我們不是否定其可能性，只是想不通道理何在。畢竟要求農產品百分百藥檢通過、完全找不到有害生物 幾乎是不可能。只不過在兩岸交流順暢時期，總能找到台階下，盡量不找對方碴，讓兩岸事務圓滿。但如今溝通滯礙難行，少了事緩則圓機制，自不存在百分百「不會」的事。

對待鳳梨被禁，綠營一開始就咬定對岸「政治操弄」，滿足大內宣需求。然國台辦先是被動透露通報28次未改善，陳吉仲駁「非事實」，又指大陸沒科學證據，逼得對岸再公開「害蟲」照片，鉅細靡遺到「14批檢出菝葜黑圓盾蚧，8批大洋臀紋粉蚧，6批新鳳梨灰粉蚧」，且再指責民進黨「政治操弄」。

但若認定大陸「政治操弄」，何以肯定不會再擴及其他農產品？顯然，目的只有一個，安農民的心。但坦白說，農委會只以「再檢出就取消獎金」為對策，不改善強化檢疫機制作為，鳳梨產銷危機依舊難解，尤其4月起各地鳳梨大出產，考驗才剛開始。

國安首長不比議員質詢，說話應有憑有據，不該信口開河。我們倒寧願相信陳明通因鐵板釘釘的情資通報，證實所言為真，否則只為喊話「農產品安啦！」就是不負責任，也有失官箴。