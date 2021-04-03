清明節假期首日，太魯閣號發生嚴重意外，也敲響了民眾對於政府監控委外服務的關注。很多人開始問責，但同時也看見一堆人急忙卸責！當初普悠瑪事件後，吳宏謀成了任期最短的交通部長，這次林佳龍部長要怎麼承擔？不深層思考進行政策制度性的改革，總不能只出一張嘴「我負責」草草了事。

發生意外當然第一時間重要在搶救，但有人第一時間甩鍋「環團」擋一條安全回家的路，結果引來民眾的撻伐，畢竟這討好民進黨的政治表演秀過頭，讓很多人都看不下去，這又是政治「保位戰」鬧劇。

反觀，若意外事故發生在國民黨執政任內，政務官員早就被批判到體無完膚。既然要事後究責，就必須給民眾一個合理交代。

總不能每次都是用全民納稅賠錢了事，真正的制度性問題都懸而未解決。回看南方澳斷橋，過去多久了，有誰負起責任？蔡政府面對監控公共安全的品質與所對應的責任，總不會都只是甩鍋給委外對象吧？若政府都只想用這當作卸責的防火牆，難怪這些該負政治責任的首長就能輕鬆幾句話過關。

民進黨官員每一出事，嘴中高喊「我負責」的政治語言，最終卻總是賴著不走人。這樣的政治文化能體現什麼責任政治、民主政治？