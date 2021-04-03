「大家好，我是森哥。」在台灣青年林子均的自媒體頻道「森哥來了」裡，他發佈了200多條原創視頻作品，視頻內容涵蓋林子均在大陸的日常生活、旅遊景區、扶貧、公益直播帶貨等方面，為兩岸觀眾講述「森哥」眼中的大陸。

作為一名視頻博主，林子均用腳步丈量大陸，親身體驗著大陸的點滴魅力。他將這些感悟記錄在視頻作品中，也為台灣朋友細心講解著兩岸的共性和差異。在林子均看來，最近一年裡，他做的最有意義的事情，莫過於用自己擅長的自媒體，在大陸精準扶貧的工作中發揮了積極的作用。

學京劇出身，認為大陸環境更適合年輕人拚搏

林子均自幼學習京劇，他與大陸的緣分也始於京劇。十幾歲時，林子均每年暑假都要前往北京，在戲曲學院交流學習。林子均第一次到北京是在2007年，隨後一次到達北京是在北京奧運會後的2009年。「間隔只有1年多，整個北京都不一樣了。」也是那時，林子均對大陸有了最初的印象，「大陸發展很快，人們很友善，我就很想來大陸發展。」

在台灣戲劇學院京劇系畢業後，林子均進入傳媒行業做節目編導。兩三年後，他進入了職業的瓶頸期。在瞭解到大陸近年影視、娛樂、電影、新媒體行業蓬勃發展後，他決定到大陸去看一看，「我需要一個競爭性更強的環境，大陸更適合年輕人拚搏，也有更多的機會。」2018年10月，林子均前往北京工作生活。在這裡，他發現了更適合自己的新機遇。

「來到大陸，台灣的朋友很關心我在這邊的生活，我就一一給他們介紹，後來我想乾脆拍視頻給他們看。」林子均說，這是自己決定做視頻博主的初衷。後來，他逐漸將自己的視頻定位為「兩岸交流的橋樑」。「一些台灣朋友對大陸有各種各樣的疑問，我覺得百聞不如一見，你看不到，我就拍視頻給你。」2019年5月，林子均發出第一條視頻。隨後的近兩年時間，林子均的足跡遍佈大江南北，曾在北京、成都、東莞等地長期工作。

參加助農活動，被基層扶貧幹部感動

2020年上半年，因為疫情，很多果農的水果滯銷。大陸部分自媒體平台發起「齊心戰疫，八方助農」的活動。通過在APP內設立「戰疫助農」話題專區，來提高農產品供需信息對接效率，幫助各地農產品找到銷路。這一活動也邀請了林子均等數名視頻博主，義務協助果農「直播帶貨」。

「我當時覺得，雖然我的影響力不算太大，但如果可以發揮我的能力，既可以幫助農民也不浪費食物，所以當時就借這個活動開始幫助果農。」從這個活動開始，林子均意識到，有很多偏遠農村的人，沒辦法享受到互聯網的紅利，如果能走入基層、到脫貧攻堅的第一線去幫助貧困地區的同胞，這是一件「蠻酷的事情」。2020年，林子均的足跡遍佈全國各地，曾到達過四川、雲南、貴州等地的貧困村落。他不僅幫助農民拍攝視頻，還授人以漁，教授農民自己做短視頻、直播帶貨。

在這過程中，最讓林子均感動的是他在貴州習水認識的一位30多歲的基層幹部。在開展脫貧攻堅工作的3年裡，這位年輕幹部長出了滿頭白髮。林子均認為，從他身上，可以看出基層幹部的用心和壓力。「親身參與到脫貧攻堅中，我發現這件事情它不是口號，它是無數人實打實地做出來的成果，全國人民都在努力脫貧，走入小康生活。」

用短視頻作品影響兩岸青年

在親身參與脫貧攻堅的過程中，林子均開始把他看到的、國家脫貧攻堅這一偉大工作中展現出來的成果、一線扶貧幹部們付出的辛勞通過視頻記錄下來，發佈在自己的頻道上。「我覺得很多在都市生活的孩子們，沒有辦法理解和想像：我們的社會已經取得了長足的發展，但是還有一些相對落後的地方，還有很多人為了改變這些地方的面貌而努力。通過自媒體的傳播，可以讓他們知道，現在的生活其實很幸福。」

如今在各大短視頻平台上，林子均已積累了幾十萬粉絲，「森哥」這一稱呼在圈內亦小有名氣。對於自己的影響力，他有自己的清醒認知。目前，林子均在嘗試做一個微綜藝作品，每一期節目中，會有兩個台灣主持人和一個大陸嘉賓一起錄製節目。節目的嘉賓來自全國各地，會給觀眾介紹他所在地方的方言、生活習慣。「兩岸民眾之間沒有隔閡，才能談認同感。我們需要先摘下有色眼鏡，讓人們真實地去瞭解對方。一個人的能力有限，我能做的是讓大家化解誤會，讓大家看到彼此身上的差異和相同點，並嘗試在網上和平交流。即便哪怕我只能影響少部分人，我覺得也很值。」林子均說。

（姚慧蘋/深圳《晶報》記者）