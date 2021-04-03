台鐵太魯閣號列車發生史上最嚴重的出軌事故，造成至少51死、188傷的空前慘劇，不僅震驚社會，更令人哀痛又悲憤。表面上看，這是因進行邊坡整治的承包商未落實車輛安全措施才釀禍的意外，甚至台鐵在第一時間的反應就是先想到向承包商究責索賠，連蔡政府從上到下也只是一連串遺憾、致歉、搶救、加油等等的制式反應；但深入來看，這正是整個台鐵組織文化因循苟且、得過且過爛到根所致，而民進黨政府執政至今卻無心於真正的改革，以致變成「鐵路不仁，以人民為芻狗」的荒謬結果。

台鐵組織文化已爛到根

雖然台鐵在事故發生後，迅速將矛頭指向執行邊坡防護工程的業者，但身為發包單位卻未能落實監工督導，包括得標承包商的選用，施工的時間、地點，車輛檢測與防護措施的設置，乃至全台鐵路沿線還有多少類似情況等檢討，都是台鐵以及交通主管部門的問題，絕對責無旁貸，必須深入調查。

翻開台鐵的事故血淚史，簡直罄竹難書，令人欲哭無淚，而且發生的頻率越來越高，風險管理越來越差，死亡人數的紀錄更一再攀高。不過就在兩年多前，台鐵普悠瑪列車發生出軌翻覆事故，造成18人死亡、超過215人輕重傷的慘劇，時任台鐵局長鹿潔身在立法院答詢時也表示，台鐵2016到2017年期間共發生高達25件脫軌事件。

之後政府在2019年高規格成立「運輸安全調查會」，普悠瑪翻車事故的調查報告去年10月才出爐，指出台鐵局有18項缺失，從人力不足導致瞭望員須加入作業而無人警戒的維修車撞人事件，到普悠瑪司機員因列車不斷故障，被迫趕點導致超速過彎出軌等等，背後原因都與台鐵安全制度有關，調查報告也顯示台鐵在運轉、維修、組織等管理層面存在多項缺失。

但這些慘痛的教訓與宣示痛加改革的高調，言猶在耳，卻幾乎完全沒有落實，因為在這次太魯閣號出軌慘劇之前，光是今年至今4個月已發生了3起與「施工、調車」有關的事故。列車跑過頭倒退嚕、斷軌44公分未通報、猴硐邊坡走山，這幾個出包幸好沒造成重大意外，但日前台東的道班工人就沒這麼幸運，無預警被電力維修車撞上，造成2人當場死亡。

這些都顯示再多鮮血人命與家破人亡的警鐘，始終無法敲醒徹底的改革。普悠瑪翻車18人慘死的事故發生後，各方把台鐵轟得體無完膚，局長、交通部長雙雙下台。新官上任後進行一連串改革，但台鐵表現未見起色，大小事故不斷，新局長張政源在1月初退休，一職懸缺迄今3個月，台鐵每天載運約50萬旅客，卻沒有合適人選接下局長，乘客簡直是在不知情下賭命搭車。

屢次事故卻無人遭懲處

上梁不正下梁歪，台鐵沒有風險意識，不僅各級員工受到影響，底下的承包商自然也會有樣學樣、態度散漫，否則也不會發生工程車停在斜坡上，還疑似沒有拉好手剎車的離譜事。過去幾年討論台鐵的問題，大概不出幾個結論：「人力不足、經費不足、沉痾難改、留不住人」，但仔細探究其文化，得出結論是台鐵不重視風險的文化已經爛到根，部長、局長不敢或不願大刀闊斧改革，當然無法真正改變台鐵。

平心而論，長期虧損、造假敷衍等這些台鐵結構性的弊端，其來有自，不是從民進黨執政後才有。但有什麼樣的政府風氣，就有什麼樣的台鐵運作，民進黨既然已經連續執政，而且是掌握絕對權力的完全執政，就必須負起責任，好好整頓，甚至要有將台鐵打掉重練，徹底改革的決心與行動，不能任令恐怖的風險由乘客來無辜承受。

真正的問題是，民進黨現在是把所有的心思與資源都花在抗中反中、權力鬥爭、洗腦大內宣和輿論塑造上，台灣經濟民生政策等治理問題反倒成了其次，且不說缺水、缺電、空汙、疫苗、萊豬等議題沒有受到太大的究責壓力，近來如空軍墜機、遊覽車意外，如今又發生台鐵重大死傷，官員們也並未遭到應有的究責或懲處。

尤其近年蔡政府用人唯黨、唯私的情況更形氾濫，在黨內派系的運作需索下，政府大小職位成了各方政治勢力分配利益的權力競技場，不尊重專業，用人為酬庸，幾乎是現實的常態。當初以政治任命的林佳龍此次應該辭去交通部長，這是最起碼的標準，連蘇貞昌辭去閣揆亦不為過，但更要緊也要命的是，如果民進黨的施政治理不能改變腦袋，民意也不能看清是非輕重，以後更危險的出軌，恐怕就不只是鐵路出軌了！