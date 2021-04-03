台鐵太魯閣號出軌意外造成51死。面對這場國殤，蔡政府的政治公關顯然又大舉躁動，優先目標不是究責檢討，確保明天過後悲劇不再重演；而是專注輿論風向，只求民調不降、官位不掉。這種大內宣治國，是該適可而止了。

這套模式，大約在蔡英文遭遇2018地方選舉挫敗後，面對黨內總統初選，為求延續政權，摸索出一套「宣傳優先」策略，透過大量且單一性的網路言論，主導民意走向，逼得賴清德一度喊話「請總統要求網軍停止攻擊我」，顯示這套方法的殺傷力與有效性。

嘗到甜頭的蔡政府，爾後無論是政策推行還是危機處理，總是「輿論先行，攻心為上」，並摸索出幾個有利宣傳的關鍵字，只要扣上這幾個罐頭文字，由府、院、黨統一論述，搭配政媒擴大器，即便問題再嚴重，總能大事化小，小事化無。

光是過去1年，無論是疫苗採購碰壁、防疫旅遊泡泡變泡沫、各地百年旱象、空軍頻傳失事、台灣鳳梨遭退貨等諸多麻煩事，哪一件不是被政府以同樣方法硬把壞事變好事？

如今，面對太魯閣出軌慘劇，府院黨也有默契地在同一時間，透過社群媒體發出內容幾乎一致的貼文，搭配大量諸如「辛苦了」、「台灣加油」這類挺政府的留言，若出現質疑聲，就立刻圍剿抨擊冷血、政治操作，輿論控制鑿痕甚深。

民主社會，媒體本就該發聲監督，政府則要虛心檢討，這種「社會、媒體、政治」三位一體的正向循環，才是推動國家進步的動力。

如今，蔡政府卻反過來以政治力操控風向，弱化社會對政府的監督，讓台灣彷彿活在虛偽的烏托邦自我滿足，這真是百姓之福嗎？