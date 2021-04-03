4月2日清明連假第一天，台鐵發生通車以來最嚴重的傷亡事故，面對重大意外事故或天災，是人都能同情共感，在災難憾事之前，我們相信這也是跨越隔閡共同合作克服難關的時刻。

兩岸官方在重大災害時相互給予問候是基本的人道精神。中國大陸國台辦在台鐵事故發生當日下午立即表達慰問，其發言人馬曉光表示，大陸有關方面高度關切和關注後續救援進展，並向事故造成的傷亡人員表達哀悼和慰問。

而陸委會也立即回應，向中國大陸各界對於台鐵北迴線重大意外事故的慰問與關懷，表達感謝。4月3日，習近平也以中共中央總書記名義親向此事故中的傷亡民眾和家屬致意。兩岸官方基於人民福祉和人道價值的善意與溫暖對話，我們應予以肯定與重視。

回顧戰後兩岸關係歷史，兩岸恢復交流正是從這一念人道溫情開啟。1987年由外省老兵、民進黨與社會賢達組成「外省人返鄉探親促進會」，以「想家」為口號發起「老兵返鄉」運動。在親情與人道的考量下，終於促使當時的國民黨政府於1987年11月2日正式允許在中國大陸有三親等內血親、姻親或配偶的民眾登記赴中國大陸探親。

換句話說，親情與人道是兩岸關係的根本，深化彼此情感的連結是兩岸關係和平穩定發展的基礎。中國國家主席習近平先生日前在福建視察時表示，兩岸關係發展要突出「以通促融」、「以惠促融」、「以情促融」的作用；而其中以情促融的要旨就是深化兩岸人民的心靈契合。

相對之下中國大陸對台的政治、外交、經濟與軍事的逼迫都是北風，只會讓人把衣服穿得更多，把彼此心靈的距離越推越遠。基於兩岸人民福祉的真誠問候以及不要求對價回報的付出，才是能讓人卸下心防的太陽。

展望春暖花開，期待兩岸雙方能有更多的陽光相互送上暖意。我們注意到了，大陸官方以「國台辦」、「海協會」此二兩岸交流的正式機構具名，向台鐵事故傷亡民眾與家屬致意，一定程度反映出中國大陸官方對於兩岸交流機制的維繫與未來展望，尤其是習近平本人也表達了誠摯的哀悼與慰問。而我方也是以陸委會而非外交部的名義答謝，其意涵不言可喻。

期許兩岸政府謹記人民福祉與人道關懷的初心，發揮既有交流機制功能，也就是國台辦與陸委會、海基會與海協會大兩會和各項小兩會，開展疫後兩岸人道探親恢復、災難防救、公共衛生與醫療等議題協商與交流。

（作者為前海基會董事長）