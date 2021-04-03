美國人權報告指控新疆有種族滅絕，中國外交部嚴正駁斥，強調維族人口成長。圖為新疆疏附縣維族老人製作傳統樂器。（中新社）

幾家服裝品牌的抵制新疆棉運動，引發大陸網民的不滿，迅即掀起抵制風潮，當然，接續而來的自然也是西方世界的揶揄和諷刺，彷彿已經成了西方詆毀大陸的慣用套路。

事件的起源來自於澳洲智庫的報告以及個別媒體的報導，這些文字都指向所謂強迫勞動，據說那份報告還出自於華人學者之手，而且引用了大量大陸官方的宣傳報導。亦即，大陸引之作為扶貧攻堅成就的新聞報導和官方宣傳，被他們拿來視作大陸官方壓迫新疆維吾爾族的「鐵證」。換言之，大陸與西方輿論的爭論焦點，並不僅僅是事實層面的認定，更重要的，其實是同一事實基礎上的認知之爭。

西方輿論將大陸地方政府動員維族群眾前往工廠工作，甚至是遠赴廣東打工，視為大陸強制勞動的證據，而這些在大陸看來，則是推進扶貧攻堅的必要舉措，甚至是成功之道。2020年恰好也是中國共產黨宣布全面脫貧的收官之年，大陸上上下下動員起來，推進貧困地區、貧困民眾的脫貧工作，在這其中，絕不僅僅是提供政策支持和經濟扶助那麼簡單。

事實上，大陸官方早已清楚認識到，要想真脫貧，最重要的是扶智加扶志，說到底都是教育和精神層面的東西，而這要比一般的物質支持困難得多，無數大陸扶貧幹部不斷走入貧困戶家中，進行思想宣導和教育培訓，在這一過程中，共有1800名扶貧幹部犧牲在一線工作中，最終也促成了按照現行標準，9899萬大陸農村貧困人口和832個貧困縣的全部脫貧，這當然是人類歷史上一場波瀾壯闊的進步行動。在這其中，既有東中西部的漢族民眾，當然也有邊疆地區的各族民眾，從這個角度看，新疆的鼓勵外出打工，與大陸的脫貧整體戰略，甚至是過去40年來中國大陸的經濟騰飛模式都緊密相關，並無多少獨特性。

也就是說，如果美國人、日本人或者台灣人，真的關心和了解中國大陸這些年來的發展歷程，就會自然而然理解這些所謂的強迫場景，不過是人們為了改變自身命運所必須經歷的痛苦過程，也正是一代人的犧牲付出，才會有下一代的幸福生活。

事實上，這類經驗，台灣人應該不會陌生，1990年代以前台灣的發展騰飛，也離不開一般民眾的努力勞動。當年南韓的崛起，同樣建立在男性勞工的他鄉採礦與女性勞工外出擔任護工的經歷，直到現在，東南亞各國的一般大眾也在重複著後發展國家都曾經歷過的歷程。

西方輿論常常虛偽地站在道德高地，對工人的工作條件和勞動待遇指指點點，殊不知這一切的根源，恰恰是西方世界對於後發展國家的殘酷剝削，如果已開發國家能夠將自己的利潤分享出來，那麼也不必辦那麼多的慈善宴會，養活那麼多的慈善義工，後發展國家的人民自然就能通過自己的勞動，改變自己的貧窮命運。然而現實就是，他們不僅不會這麼做，而且還要傲慢地加以指責。

這種本質性的中西價值衝突，事實上很難實現觀念上的調和，而當這些被用作地緣政治競爭的工具時，那就更加無解，從這個角度看，大陸也是無所選擇，唯有繼續按照既有模式推進發展，也唯有透過發展，才能從根本上解決彼此之間的價值衝突，讓西方世界的話語體系無法再無的放矢。