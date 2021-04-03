3月底美國政府公布最新年度人權報告，關切台灣官員貪汙事件頻傳；同時間，我立法院爆出蔡政府執政後放寬遴派規定，致財團法人和公民營事業官派董事長、董監事等逾65歲者多達240人。而今，又發生台鐵太魯閣號出軌造成51人死亡、100多受傷的重大慘劇，距離上次普悠瑪號翻覆事件近2年半時間，不僅台鐵改革看不到成效，且台鐵局長距今懸缺多時，事件發生無人扛責。對蔡政府破壞體制、縱容吏治敗壞，能不令人不勝唏噓！

公務員日常處理的是有關眾人之事，人民對公務員必須清廉、盡責，相對有較高期許，在我國公務員除須通過國家考試、遵守一般法律，另要受到司法和行政兩方面相關法律的約束。而對於政務官，因負責政策性決策，還必須為政策失敗多承擔一份政治責任。

遠者1977年蔣彥士任教育部長，發生蘇澳港翻船事件導致32名大學師生死亡，因而引咎辭職。近有2009年發生八八風災，因救災等引發政治風波，劉兆玄率內閣總辭，這都是扛起政治責任的典範。但到了蔡政府執政，我們看到的多是政務官戀棧職位，無人勇於負起政治責任。例如外交部長斷交5個邦交國，依然尸位素餐。2018年燕子颱風重創日本關西機場，引發滯留當地台灣旅客不滿，駐大阪辦事處處長蘇啟誠因責任心重輕生身亡，我駐日大使謝長廷竟說「大阪不屬於我」，厚顏撇清責任。此次，發生如此重大死傷，蔡政府仍將無人為政治責任下台嗎？

至於廉政方面。中研院前院長翁啟惠2017年因浩鼎案遭監察院彈劾，公務人員懲戒委員會和法院都曾認定他財產申報不實。去年監委換屆，蔡英文總統掌控全監察院。翁啟惠趁機向監院陳情，日前該院居然破天荒逆轉改認定渠未違反《公職人員利益衝突迴避法》，立即引發社會輿論譁然。其實，在蔡政府執政下，司法、監察等五權為政治服務不行公義已是司空見慣。

2007年陳水扁尚執政時，蔡英文和時任中研院長的翁啟惠、中研院士並為國科會主委的陳建仁等，不循行政程序將《生技新藥發展條例》草案經行政院轉送立法院審議，反私下將該條例請託立法院長王金平，直接在立院飆速通過。

該條例加頭加尾雖僅13條，但包含兩大圖利重點，一是提供生技新藥產業超高租稅優惠，例如投資生技新藥公司的股東可就其投資額20%抵減營利事業所得稅，以及生技新藥公司研發與人才培訓支出的35%可以抵減營所稅，這些待遇皆是其他高科技產業包括半導體所望塵莫及。

另一特點是破壞公務員體制，排除《公務員服務法》第13條公務員為公司股東時其所持股份總額不得超過公司股本10%之規定，新創生技新藥公司其主要技術提供者若是政府研究機構研究人員，該等人員可以持有公司創立時10%以上股權，且沒有上限，並得擔任創辦人、董事等。該等突破一看便知是為特定機關、特定企業甚至是特定人量身訂製。過去社會痛恨官商勾結，自此是官商不分。

除了毀法亂政，2016年蔡英文數次引用「升官發財，請走別路」訓勉其黨代表和黨內立委，但甫執政就露出其司馬昭之心，迫不及待廢除最高法院檢察署特別偵查組；特偵組是陳水扁總統任內成立，專責偵辦總統、副總統、立法委員等中央政府高層官員貪汙或重大經濟舞弊案，於是法律成了沒有牙齒的老虎。徒法不足以自行，貪腐大門因此大開，官員上下交征利。

清朝戴遠山說：「官到能貧乃是清」，現今國民所得提高，公務員待遇已足以養廉，貪官墨吏卻更為橫行，政務官不為政治責任負責。顧亭林先生說：「士大夫之無恥，是謂國恥。」放任吏治敗壞，更是現今政府之恥。

（作者為中華大學講座教授）