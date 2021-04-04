新竹市璽子牛肉麵在地飄香十餘載，小名「璽子」的孟姓老闆從台北習得斤麵、牛肉麵祕方，回鄉開店一炮而紅，但他並未因生意成功而馬虎半分，每天仍親自熬湯5、6小時，招牌清燉牛肉麵始終維持原汁原味。
璽子牛肉麵位於新竹市知名登山景點十八尖山入口處，周邊緊鄰交大博愛校區及新竹中學，每到下班、放學時段，人潮絡繹不絕，學生們對快餐店不著迷，反而對這間充滿眷村氣息的斤餅面店情有獨鍾。
璽子清燉牛肉麵將整條澳洲牛腱肉切成3大塊，再仔細下鍋燉煮，半筋半肉的口感軟嫩，又富有膠質，搭配店家每天手工做的麵條，咬勁十足，不像機器製麵條入口就斷。
論湯頭，正是璽子牛肉麵與其他牛肉麵店的市場區隔，老闆每天親手熬煮5、6小時，將10公斤牛骨、洋蔥、蘋果等食材慢慢燉煮，還沒上桌就能聞到濃郁的湯頭香氣，客人吃完麵不急著走，整碗湯喝光才心滿意足。
「有飯香的地方，才是家」「最美好的記憶，是味道」 因此不論是家常菜、家鄉菜、地方特色小吃或難忘的小館子 故鄉情》新單元積極徵集稿件中 【史話】歡迎各界分享，來稿請寄至[email protected]
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。