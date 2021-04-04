新竹市璽子牛肉麵在地飄香十餘載，小名「璽子」的孟姓老闆從台北習得斤麵、牛肉麵祕方，回鄉開店一炮而紅，但他並未因生意成功而馬虎半分，每天仍親自熬湯5、6小時，招牌清燉牛肉麵始終維持原汁原味。

璽子牛肉麵位於新竹市知名登山景點十八尖山入口處，周邊緊鄰交大博愛校區及新竹中學，每到下班、放學時段，人潮絡繹不絕，學生們對快餐店不著迷，反而對這間充滿眷村氣息的斤餅面店情有獨鍾。

璽子清燉牛肉麵將整條澳洲牛腱肉切成3大塊，再仔細下鍋燉煮，半筋半肉的口感軟嫩，又富有膠質，搭配店家每天手工做的麵條，咬勁十足，不像機器製麵條入口就斷。

論湯頭，正是璽子牛肉麵與其他牛肉麵店的市場區隔，老闆每天親手熬煮5、6小時，將10公斤牛骨、洋蔥、蘋果等食材慢慢燉煮，還沒上桌就能聞到濃郁的湯頭香氣，客人吃完麵不急著走，整碗湯喝光才心滿意足。