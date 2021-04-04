2021年2月8日，大陸國務院公告的《國家綜合立體交通網規劃綱要》裡，似乎隱藏個不小的亮點，大陸中央政府決定在2035年內，把鐵公路建設推進台灣，一時間這個話題在各大媒體被討論得沸沸揚揚，微博、抖音、騰訊、百度、頭條、嗶哩嗶哩等評論區的留言幾乎爆表。那時候我還在台灣關注兩岸疫情的動態，忽然微信多了許多留言，不少大陸好友將這則信息轉貼給我，有部分台媒也關切到這則消息，推斷2027年可能是最終的統一時間，畢竟要修鐵公路，不是幾句三言兩語就能完成的事，尤其是橫跨整個台海的交通建設，即使知道大陸有很強的基礎建設實力，但也需要個幾年才能完工，所以2027年的猜測似乎也不無道理，我不知道各個年齡層的台灣人對此事有什麼想法，但我姑且用自己淺薄的知識來分析，並簡要說明一下自己對此事的見解。

自川普上任以來，亞太地區的政治形勢就很不穩定，大陸在處理境內疫情問題時，還得面對印度時不時在邊境上的挑釁，接著台灣自願成為美國的急先鋒，在軍火貿易和台日美關係上，挑動大陸最敏感的神經。遠在太平洋另一頭的美國，雖然自己國內有嚴重的疫情問題，甚至海軍第七艦隊也受到疫情的影響而停靠日韓軍港和第二島鏈的關島，但是美國還是不忘打著自由航行的旗號，在東海與日本等國一同軍演。尤其是去年的台海，那是熱鬧異常，台軍和陸軍的戰機在空中對峙數回，而美軍的船艦也在海上來回巡弋，甚至派遣雙航母在亞太地區訓練，這等高規配置，估計也就亞太能有這樣的待遇。

2020-2021年的地緣政治非常緊張，一下是日美針對反奪島的軍事演習、一下是大陸艦隊聯合穿越宮古海峽和奪島操演、一下是台灣的漢光演習、天弓三增程導彈試射和巴士海峽的多起軍事訓練、一下是各國的環太平洋軍事演習、一下是美日印澳組成的馬拉巴爾軍演，不嫌事多的英法和德國等，也表態要派軍艦來東亞，一同維護自由航行的權利，東海、台海、南海儼然成為各家秀肌肉、各國打卡的勝地，如果說巴爾幹半島是歐洲火藥庫，那麼真的可以說東海、台海和南海就是東亞火藥庫，而且這火藥當量遠比巴爾幹大的多，這裡的地主各個武力強大，不爆則已、一爆驚人。

隨著大陸的經濟建設和軍事實力的穩定發展，大陸擁有比以往更多的自信和底氣，自2010年起，大陸的GDP開始超越日本成為世界第二，據說以前大陸在發展的時候，常常會拿各國比較，覺得自己還有哪裡需要超義趕法、需要超德趕日、需要超英趕美之類的，現在可能連提起日本的次數都少了，只剩下美國可以拿來做比較，尤其是英國和日本智庫不約而同給出的答案：大陸有望在2028年超越美國成為世界第一大經濟體。讓許多大陸人感到很得意，並充滿迫切期待感。

瑞典軍事研究所、國際軍控和裁軍組織都是具有相當公信力的軍事評測機構，而他們在2020年的評測上，都把大陸的國防實力放在全球第二的位置，大陸這些成績肯定讓美國這個世界霸權感到危機，世界一超多強的局面，可能在不久的將來就要被大陸改寫。而且美國多次沙盤推演，都發現如果在遙遠的西太平洋和俄羅斯與中國一決雌雄，那麼將會付出很大代價，甚至可能保不住台灣。美國想要控制台灣，又要台灣自己站隊，怎麼能讓大陸破壞自己好事，於是修昔底德陷阱理論也漸漸應驗，美國開始對大陸發起貿易戰、在政治、軍事、外交上找認同者站隊、在科技、教育、醫療等領域實施技術封鎖，跑去素有亞洲小北約之稱的美日印澳四方安全對話（Quad）上進行溝通，並前後安排其外長與防長分別訪問日韓，雖然沒有明確表示針對大陸，但關於其對外表態的協助印度量產大批量疫苗等，就是緊扣著印太戰略威懾體系下的共同化價值觀和同盟外交關係思想，想藉著印度之手，減少大陸利用疫苗換取對世界的影響力和話語權。畢竟這次的疫情防範表現，大陸14億5千萬人口，感染者始終控制在10萬上下，染疫數在各國排名第83，被美國彭博社公開表示其抗疫能力世界第6，而美國自己3億3千萬人口，感染者卻達到3000萬大關，成為全球疫情狀況最嚴重的地方，各國也看得清楚，這無疑讓美國這種充滿英雄主義色彩的國家失去面子，於是借合作印度製造疫苗的說法，不但可以對外展現其懸壺濟世的仁慈，還能用印度的疫苗來減少大陸疫苗外交的可能。

一直到3月18日的美國和大陸2+2高層會談，或許因為大陸早些日子公佈中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法，以及最近大陸公開的2035年交通建設佈局圖，導致美國感到如坐針氈，香港已成既定事實，如果連這艘自稱太平洋上永不沉沒的航空母艦都沉了，美國自己在太平洋的威信何在？一幫小弟們會不會就此對其失望？未來太平洋上的利益是否要雨露均沾？自己在太平洋上的領土和勢力如：關島、夏威夷群島和馬紹爾群島等，會不會就此受到威脅？這一切的假設讓美國在此次會談上的表現很反常，開頭的對話充滿火藥味，直接使用批判性口吻撻伐大陸干涉台灣、新疆和香港的人權，而這樣的舉動也讓王毅和楊潔篪等陸方代表大感震驚，認為美國竟然如此不在乎外交禮節，直接不按套路出牌，在感到意外之餘，大陸這次也沒有忍讓，直接將球丟回去，指責美國待客的失禮之舉和習慣干涉他國內政的問題，會議結束後，大家不歡而散，原本敲定的飯局也被直接取消，這次大陸強硬的表態，造成內地不小的轟動，各種貼圖、各種影像在網上大肆傳播和討論。

美國跟大陸的2+2高層會談，必是兩岸三地熱切關注的重點，就像2015年11月兩岸對談的馬習會一樣，大家關切的話題都圍繞在他們的對話內容上，雙方代表的每個舉動、每個細節都被放大關注、重點分析，台灣也不例外，當媒體採訪台灣官員如何看待此次美國和大陸2+2高層會談時，台灣官員還是使用那些一成不變的台詞：拜登政府上任後，已多次重申「台灣關係法」與「六項保證」，此次會談前，美方已經對我司進行詳細事前簡報，並承諾會後盡速說明會談情形，一切盡在掌握中。或許真覺得自己非常重要到美國都不得不為自己辦事，所以台灣新防長在接受記者詢問：兩岸若真打起來，我們能夠撐多久？這樣老掉牙的問題時，竟然跳脫以前保守估計可以撐過14天這樣的答案，直接答：大陸要打多久，我們就陪它打多久。實在非常有自信，如果有天美國因自己利益而選擇和大陸妥協，那麼台灣官媒還能有這樣底氣如此毫無畏懼地表態嗎？

兩岸之間的事情是國際間一大熱點，大家都在看大陸會對台灣施以怎樣的手段，若處理得好，皆大歡喜、若處理不好，新一輪國際撻伐或許也就此開展。尤其是東北亞的日韓、南半球的澳洲、次大陸的印度和他們的大哥美國，更是非常關切兩岸問題，因為東北亞的地理位置太被動，一旦讓大陸收回台灣，現行第一島鏈的佈局就跟著瓦解，大陸隨時能以武力封鎖台海，日韓外貿運輸會大受影響，大陸的影響力能長驅直入太平洋，這時澳洲也坐不住，豈能容忍多個競爭者在太平洋利益上分杯羹。

而大陸收下台灣的同時，對於南海九段線實控權的主張也更冠冕堂皇、處理得更得心應手，論道理，這條線是民國時期的產物，現在台灣都收回來了，還有什麼說不過去的理；論實力，整個台海都在大陸管控下，讓台灣當做調兵遣將的中繼站，南北海防的部署更加快速，有什麼風浪，馬上就能讓航母到點服務。於是南海諸國和印度也開始難受，最後大家意識上的共主美國，因為台灣問題的鏈鎖反應，不但自己地位不保，而且其在亞太的利益也會受到威脅，反之大陸若真動武，國際輿論壓力、西方國家制裁，及台海局部性戰爭下造成的損失，也會對大陸產生一定負面影響，所以這盤局下了數十年依舊未解。大陸現行自然是希望提升自己的技術實力和國際影響力，避免在最後施行不得已的下下策時，被西方的技術和經濟封鎖所左右，也極力地向台灣示好，不論是完善各項惠台政策，還是告台灣同胞書的演說，因為這樣才能讓彼此受到的損害降至最小。

不知道現在台灣人對地緣政治下的處境有什麼看法，或許早已麻木不仁、或許覺得離自己尚遠，大家還關切著鮭魚熱和聯合國公佈的世界最快樂國家與地區排名時，我身為台灣人，真的非常關心兩岸現行發展狀況。台灣太小，禁不起任何一絲誤判，在媒體大肆宣傳台美關係固若磐石、要舉辦台美年度防空交流以及公開樂山基地有駐美人員協助時，理智的台灣人也該有所警惕。美國能說因大陸在沿岸部署的東風導彈全面升級，射程已威脅到2500公里外的美國基地，所以我賣台灣新型魚叉導彈等是理所當然，但台灣不要玩火，買了武器還在大陸面前耀武揚威，聲稱台灣有先進的鋪路爪雷達，大陸封鎖太平洋前，可以先發制人，為美國做先鋒，確保美國士兵能成功登島，而新添的重型軍火，也是為方便美國大部隊抵台時，馬上就有重武器可使用，相對大陸還需要運輸艇的配合，台美佔有更多地利優勢。豪豬刺蝟防禦理論是很危險的，而且還主動尋求日本簽署共同防禦條約、找上以色列合作研發武器，別人不是傻子，台灣的地理位置與國際社會地位固然重要，但非必要時刻，沒有人會願意為台灣和大陸唱反調，不要唯美是從、不要跨過大家的底線讓視訊對話變成親自訪美，使原本的戰略模糊變成透明玻璃，一旦開戰，受損最嚴重的就是台灣。

最近台媒播報的手法似乎有所改變，原以美國馬首是瞻的藍綠媒體，改一句黑格爾的經典台詞來說明，凡美國做的必合理，現在卻時不時會播報美國一些負面新聞，如：美墨邊境的人權問題、華裔在美受霸凌的問題、喬治弗洛伊德事件所延伸的黑白種族問題、政黨輪替的暴動問題、防疫政策落實不當的問題等，尤其是川普下野後的這段時間，感受得到台媒對大陸的報導手法有些收斂，這讓台灣島內的部分人民對美國有了新想法，或許美國真不是這麼靠得住，美國只是台灣現行實力下不得不的妥協，沒有必要為人作嫁，鬧得兩岸感情分崩離析而自己全盤皆輸。

現在台灣已經走到該做選擇的十字路口，台灣人真要三思，並做好心理準備，以前蔣氏時期，台灣軍政和經濟都還能和大陸叫板，尚且還可以喊個幾聲反攻大陸，到了中生代的政治人物改口了，開始強調：決戰海峽，固若金湯。而當今的論調又變成決戰灘頭，固守本島的反登陸戰，不免看出此消彼長的實力差距。

以前府庫充實、經濟發達時，還能以拖待變，抱持著維持現狀的心態，但現在台灣經濟影響力已不如前，除半導體這項比較厲害的硬實力外，還有什麼能被視為護國神山的產業？台灣經濟越來越依賴大陸，幾家厲害的科技廠也都赴陸設點，出口的商品近一半銷往大陸，綠黨執政時期對大陸的貿易不減反增，足見現在台灣的處境還是比較被動的。

事關危及，獨立已是偽命題、美國都恪守一個中國原則跟大陸交流了，怎麼可能還為你再次火拚，蔣介石時期的杜魯門都不願冒著風險幫忙反攻大陸，更何況現在大陸和以前的實力差距之大，所以台灣在沒有百分之百戰勝的必然下，基本上獨立就不是個選項。在大陸影響力日趨明顯之時，維持現狀也非永遠的辦法，是想大幹一架爭口氣，還是想坐下談不傷身，台灣人真該好好想想，畢竟打架只會傷和氣，之後生活還是劍拔弩張，爽的依舊是其他國家，拖累兩岸的發展，還能繼續當王數年，如果是想要受到尊重的談判，現在對外的態度是否該改變一下？

在此，也希望大陸的同胞們，不要操之過急，近來內地武統的聲浪是越發強烈，知道這事拖不得，但也急不得，逼得台灣走投無路，只會讓兩岸結下更深的梁子，身旁不少的朋友對大陸是沒有惡意的，他們覺得自己現在很好，誰也不要來攪擾，美國和大陸之間的博弈，不干自己的事，但是一旦大陸決定武統，自己一定會站在獨立那面和大陸頑抗，你我相處都不容易，願在和平的年代裡，大家可以多長點心，不要傷了和氣、毀了關係。（一個青年觀察家/台北）