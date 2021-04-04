民國50年前後，野柳是青年男女談情說愛的勝地，影中人後來成為攝影者結褵已近五十年的妻子，此照正是一段良緣的見證。

范金玉簡介： 1929年5月出生於山東省濰縣。1949年隨青年軍208師從青島撤退來臺。 1955年，進入位於北投的中國電影製片廠，任職技術科擔任攝影，拍攝大量新聞、紀錄片與軍教片。1963年與高翠萍結婚，育有一女一子。