史話》老照片／請回答1961，愛在野柳（范金玉） 09:112021/04/04 言論 范悅文、范金玉之女 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 影中人後來成為攝影者結褵已近五十年的妻子。（范金玉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民國50年前後，野柳是青年男女談情說愛的勝地，影中人後來成為攝影者結褵已近五十年的妻子，此照正是一段良緣的見證。 范金玉簡介： 1929年5月出生於山東省濰縣。1949年隨青年軍208師從青島撤退來臺。 1955年，進入位於北投的中國電影製片廠，任職技術科擔任攝影，拍攝大量新聞、紀錄片與軍教片。1963年與高翠萍結婚，育有一女一子。 【史話】歡迎各界分享，來稿請寄至[email protected] #野柳 #史話 #范金玉 #1961 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東元護理師活肝移植救肝硬化母親 報答養育恩情 13:032021/03/31 健康 魏德聖「神回覆」網友嗆聲 新片募破億首開直播殺鳳梨 15:262021/04/01 娛樂 史話》拋開自我阿Q 面對大陸成長真相──再認識中國的意義（十八） 11:022021/04/02 兩岸史話 台灣人在大陸》無法想像的大陸中學生活 08:062021/04/01 徵文 陳朝平》別把香港「撐」壞了 15:142021/04/03 政治 杜汶澤訪北投製片廠遭疑想打造飲食園區 文資學者認不妥 21:482021/04/01 娛樂 須文蔚》孤島花東：等一條安全回家的路 要等20年 09:312021/04/03 政治 清明時節平息雜念 預防醫學專家的安神養生心法 07:132021/04/04 健康 陳玲玲》《85年的夏天》愛情的轉瞬即逝 09:462021/04/04 娛樂 餐飲同業嫌夾菜小氣留負評 便當老闆爆氣曝內幕 10:102021/03/31 生活 【史話】今日中國的實情 明日中國的可能──再認識中國的意義（十七） 11:212021/04/01 兩岸史話 火辣小三不甩人夫喊分 毀滅式狂傳他裸照給董座 21:292021/04/03 社會 Albee自爆床事 啪啪被問爽度回2字男伴傻住 19:312021/04/03 娛樂 言論熱門新聞 石齊平》世界新秩序的蛻變 - 觀點 - 言論 台灣人看大陸》百年未有大變局下的台人心聲 - 徵文 - 言論 時評》戒斷1450吧 - 短評 - 言論 陳朝平》拜登向大陸基建取經 - 觀點 - 言論 中時專欄：尹啟銘》放任吏治沉淪 現今政府之恥 - 名家 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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