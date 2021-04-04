3月中旬，日本知名壽司連鎖店推出促銷活動，顧客名字有「鮭魚」者，就可以免費吃整桌壽司，竟吸引300多位民眾上戶政事務所改名。此一輕率改名的舉動，也引發社會的撻伐，以及世代之間理念的差異。但更深層的意涵是年輕人在房價、物價飆漲，薪水偏低的情況下，缺乏對未來的希望願景，因此只能追求唾手可得的小確幸。

世代的對立影響了國家定位、政策走向，也造成社會紛爭，老人化、少子化的問題更加突顯等。因此，有人認為沒有幫年輕人解決問題、打造發光發熱的舞台，中老世代的離去是不道德的。

至於如何幫年輕人打造發光發熱的舞台，尤其是為初入社會的青年人找到工作，並提供高薪的就業機會，是政府無可旁貸的職責。當然，企業和個人也要分擔點責任，我們認為政府、企業和個人應負擔的責任如下：第一、政府方面。政府最大的責任在於提供足夠的資訊、打造產業發展的環境，提供青年人有更多高薪的就業機會。主要職責包括：

1.生涯規劃師的提供：政府可考慮在每個高中、大學設置生涯規劃師，幫助學生提供就學、就業的資訊。包括選修的科系、取得相關證照的必要性、進入相關產業薪水的高低、進入研究所深造的重要性、出國或國內深造的利弊等諮詢服務。

2.加速大學的退場機制和服務業的鬆綁、產業化。台灣專上教育過度投資，專上學生畢業後很少進入製造業，90％以上都進入服務業。但服務業主管單位以規範管制為主，缺乏產業化的思維，以至於產業規模小，缺乏足夠投資，精進商業模式的機會，致多數淪為中低薪的行業。未來若不快速建立大專院校的退場機制，以及加速服務業的鬆綁、產業化，台灣年輕人不會有太多的發展機會。

3.鼓勵青年人進入有發展潛力的製造業：現今製造業的環境已大有改善，且升遷管道也優於服務業。但台灣的教科書介紹的都是服務業與服務業的標竿人物，使年輕人有錯覺，不願投身製造業。未來應該修改課程內容，多加介紹台灣的製造業與標竿企業。即便是社會科系的學生，其專業也有很多和製造業接軌的周邊服務業，也會有相對高薪的就業機會。例如同樣是文創、公關、會計、財務的專業。在出版業、公關行業的待遇，遠遠不如在上市／櫃製造業廠商的同性質工作。

第二、企業的社會責任。企業的社會責任，也是員工努力的誘因，企業可以善盡的社會責任包括：提供更多的工作機會、照顧員工的福利、重視環保、強調社會責任，才有助於創造更多高薪的就業機會。同時，避免炒作太多的房地產，因為房地產乃零和遊戲，房價炒得愈高，年輕人未來買房子、租屋的壓力就愈大，也會造成青年人更大的剝奪感，企業經營的績效在於本業的競爭力，而非炒作房地產、以鄰為壑，加深世代的對立。

第三，年輕人應整備自身的競爭力。除了政府的助力之外，年輕人也應強化自己的專業領域、跨域知識，才有助於取得高薪。可行作法包括：

1.加強差異化／培養移動力：由於台灣大學生的比率太高，因此培養差異化能力才是就業、贏取高薪的關鍵。而專業能力的加強、跨域知識的學習、人脈的建立與語言能力的培養，才是差異化的關鍵。至於培養移動力的主要因素在於EQ的培養、團隊合作的精神，而國際移動力的關鍵，更在於語言能力、國際觀、海外人脈的建立，以及所修科系和國際需求的契合等。

2.選擇行業的成長性：若干產業成長性低，即使再努力薪水也比較低。因此選擇成長性較高的行業再透過自己專業能力切入，未來贏取高薪機會也比較大。例如所學的是會計、公關專業，投身傳統產業，或半導體產業，其薪水也會有很大差異。

3.了解未來產業發展趨勢，再尋求精進自己的專業能力：以台灣而言，未來人口老化／少子化嚴重，故自動化／數位化，以及醫療、健康產業的發展比較有機會。再者，就時下產業的發展趨勢而言，數位轉型、平台經濟、共享經濟等領域的機會較大。當然，隨著環境的變遷，未來重視環保、綠色經濟等也有相當的發展空間。

4.設立階段性目標／尋求階段性成長：由於未來的目標和希望不確定，社會經濟環境變化大，故不少年輕人放棄願景，尋求小確幸。不過，這個觀念是不正確的，因為沒有目標就缺乏努力的動機，形同放棄了自己。但目標太大又不容易達成，因此，可以尋求階段性的目標，透過追求階段性的成長與目標，來成就最終的目標、願景。

(工商時報)