海巡署日前證實，中共無人機曾在東沙島上空繞島飛行，不排除是在偵蒐，以研判相關軍事或準軍事擾台作為。

過去，東沙島並非台海安全的關注點，但是自從共機不斷出現在台灣西南空域之後，東沙島的戰略地位也越來越敏感，特別是日本媒體去年報導中共可能對東沙島進行奪島的動作，讓東沙島的戰略地位更受到關注。

對於東沙島戰略地位的思考，主要是集中在於東沙位處台海和南海的戰略支點，擁有東沙島，就可能阻斷台海和南海的連通，若是戰時，更可能作為攔截往來的船艦，對於美國宣稱的自由航行權，將有阻滯的作用。

如今中共把無人機開到東沙島上空繞島偵蒐，對台海安全已經產生一定的危害性，如果依照海巡署研判，中共派無人機先行偵蒐，未來可能以民兵船、海警船、軍艦三線機制，對台灣本島及周遭外離島給予壓迫，或可能引起小規模摩擦及突發事件，這就是相當嚴重的軍事衝突先兆。

所以，如何處理中共無人機抵近東沙島進行偵蒐，是繼續放任、監控，或是打下來，政府應該有明確的態度，才能遏止中共的軍事操控。