蘇貞昌想展現官威，可以刁難高榮院長停車位有多少，拿著撞球桿講高鐵南延，但對於真正棘手，需要行政院長層級來排除阻礙的台鐵改革，很詭異，反而置身事外，把自己當局外人。

2018年普悠瑪號事故，時任行政院長賴清德，把改革台鐵拉高到中央層級，風風火火組成「台鐵總體檢專案小組」，要用行政院長的權力，排除改革的阻力。

沒想到蘇貞昌接任後，卻對「台鐵總體檢報告」已讀不回，由交通部默默放到官網了事。行政院說，體檢報告只是「內部」調查，供為決策「參考」，已交由「交通部」督導執行。

蘇貞昌的態度很明顯，台鐵不干他的事，交通部要自己搞定。

問題是，台鐵議題盤根錯結，如果交通部搞得定，需要等到今天？ 二年來台鐵做的最大改革，就是砸1500萬找春露行銷公司，再花884萬出了一本套書，表示「軌道美學」有多重要……

台鐵人力不足，待遇低落，林佳龍還要用台鐵的資源養公關公司，出書歌功頌德，是難辭其咎；但蘇貞昌身為行政院長，站在岸上看著台鐵溺水，也等於是太魯閣號事故的「不作為犯」。

事故要救災、要善後，也要究責與檢討。如果蘇貞昌與林佳龍還在位子上，他們會「自己檢討自己」嗎？