3月29日青年節剛過，筆者緬懷革命先烈之餘，不免感嘆在民國110年的今日，還有多少年輕人能體會當年林覺民提筆寫下《與妻訣別書》時，那份對於國家存亡的憂愁及故鄉愛人的思念，把他想對愛妻說的話寫進信中後從容就義的崇偉。信裡林覺民寫道：「吾充吾愛汝之心，助天下人愛其所愛，所以敢先汝而死，不顧汝也。汝體吾此心，於啼泣之餘，亦以天下人為念，當亦樂犧牲吾身與汝身之福利，為天下人謀永福也。」林覺民等烈士用生命喚醒國人，助中國擺脫不平等條約、衝破封建束縛，而深情淒美的一紙家書，讓後世永懷革命先賢為重興祖國、謀天下人之永福而將個人生死置之度外的堅貞高潔。

直至今日，兩岸雖在不同的日期裡紀念「青年節」，卻時刻提醒著身為革命先烈後代的我們應謹記，當年這群年輕人為了尋求自由平等的社會，締造一個華人世界前所未有的共和國，以性命及熱血，搖醒全國人民並結束千年帝制。面對當前兩岸人民的挑戰，為政者更應拋開個人偏見，本於兩岸人民之共同福祉而努力！唯有我們「不忘本」才可清楚認識國家未來該何去何從！

一、要談何去，得先回首來時路。民國初建不久，北伐抗戰接踵而至，還沒來得及修養生息，國共內戰使得國父（革命的先行者）孫文，所創建的民國分隔兩岸，至今已逾70年。細數自1949年分隔開始，兩岸各自面對不同挑戰，大陸毛主席曾嘗試施行人民公社，事實證明共產主義是絕對的失敗，也引發了10餘年天翻地覆無法無天的文化大革命。好在，毛澤東當年一句「中國人民站起來了」後30多年的困境，在鄧小平任內起了變化，他導入具有中國特色的市場經濟思維，不論黑貓白貓只要能抓耗子便是好貓。而改革開放的成果迄今有目共睹，相繼的江澤民、胡錦濤乃至習近平，一步步把當年一窮二白、摸著石頭過河的大陸，帶向世界級的經濟體。

大陸改革開放的成就，台灣及台胞（尤其在初期）扮演重要角色。兩岸分隔後的台灣雖實施戒嚴軍管，但因為政者勵精圖治，使台灣經濟起飛早於大陸，台灣經驗遂成了大陸經濟發展重要的養分。又因為教育普及且領導人能適時體察民意及世界趨勢，台灣才有機會導入民主思維，革新法治、走出戒嚴並終止戡亂（不再視共產中國為敵人）。70年後的今天，大陸雖已崛起，萬萬不可抹殺台灣扮演的重要角色。

二、要談何去，應謹記兩岸一家親！正因兩岸人民出自同源、血脈牽連，制度的競爭在所難免，但彼此扶持才是對兩岸發展最有利的解方。兩岸關係並非平行線，必定會有相交（包括統一）的一天，只是在此之前大陸當局也應該尊重「中華民國」自從民國元年迄今（在台灣）存在的事實，正確認識「台灣與大陸相加」才是「完整的中國」。正因兩岸發展的形式與進程不同，大陸當前專注於經濟及社會等硬體發展，但台灣除了經濟發展外，尚有從戒嚴走向民主的軟體典範經驗，值得大陸借鏡。兩岸唯有透過不斷切磋，才能共創「良制」邁向統一（也才可落實習主席口中「把人民對美好生活的嚮往作為奮鬥目標」）。

其實，不論是革命先賢面對滿清末年的憂國憂民之情，抑或是兩岸分治，人民對國家統一的盼望之意，僅是時代不同，分隔兩地但熱愛中國民族的心情並無二致。身為先行者的後代，更應砥礪而行才能使泱泱中華得以千秋萬世。基此，任何背離民主共和國的行為均不可取，不論是民進黨有意假「民主」之名行修憲「謀獨」之實，或是共產黨以「愛國民主」消除不同聲音，均非革命先烈所樂見！期盼兩岸當局務必不分你我、擁抱彼此，真心為統一兩岸而努力，如此才是對碧血黃花最好的致敬！（作者為「良制一國」的信仰者）