華視有機會入主52頻道，再度引起各界對於新聞媒體公共性的討論。必須思考的是：只有公廣集團的新聞頻道應該公共化嗎？還是獲得特許執照，都或多或少必須負擔的公共服務的義務？

什麼是公共化，當然有許多不同的定義，但是擺脫明顯的政治以及商業宰制，絕對是基本條件。否則忙著為政治以及商業力量服務的新聞媒體，還有什麼公共化可言。

台灣的新聞媒體有沒有受到政治力量的掌握，各界討論已多，這裡不再重複。至於商業控制，絕對不在話下，事實上，包括新聞媒體在內絕大多數各種媒體的內容，背後都有著商業運作的動力，具體形式包括了節目投資、廣告、置入等。

舉例來說，日前蔡英文總統關心同黨立委蔡易餘的體重，引發各界關注。胖瘦喜好因人而異，重點應該是健康。相信蔡總統也是從健康的角度出發，去關心蔡委員。如果檢視媒體上關於減肥議題的內容，不難發現主要都是減肥藥品或是減肥課程的介紹。何以如此？當然是因為有商業力的推動。

去年有若干親友健康出了問題，其中有好幾位都是體重超重者。在此同時，去年因為疫情減少外出，不知不覺胖了一些，原本的褲子快穿不下。為了健康，筆者開始持續運動，100天減重12公斤，恢復標準體重。公開分享後，有不少朋友私下來問到底有什麼訣竅。

減肥之道無他，少吃多運動。筆者主要只有3項要點：每天最少慢跑或快走10公里，不吃消夜，餓了才吃早餐。慢跑或快走10公里大概需要兩個多小時，平均每小時大約可以消耗1碗白飯的熱量，100天內，平均每一天減少100公克（不是用減少的重量去除天數，而是實際上真的如此），偶有聚餐，一樣大吃，但大吃一次等於3天白跑。

在持續運動的過程中，還好研究所同學、演員范姜泰基提醒要收操。原本跑了1個多月，已經覺得腳部肌肉不舒服。范姜說他曾經因為運動而腳底筋膜炎，提醒我注意。從此每次運動完必定收操，頓覺雙腳猶如重生，有利於每天繼續運動。

減肥之道無他，毅力而已。只要每天消耗的熱量大於吃進去的熱量，就算不懂質量不滅定律，也可以知道一定會減肥成功。但是在現在的環境之下，絕大多數媒體只會報導有商業利益的內容。減肥這種健康議題是這樣，其他議題也一樣。

讓新聞媒體的內容更具有公共性其實很簡單，只要建立把關的標準，進而落實就可以了。問題是：有人要建立這種標準嗎？如果不落實，新聞媒體公共化終究只是神話。事在人為，端看有沒有人關心。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）