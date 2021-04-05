編者按：關中的人生軌跡多采多姿，了解關中的故事，就能了解台灣從抗戰到遷台以來面臨的種種風暴與事件，雖多著重於國民黨與關中的視角，但更可以看出當時「威權」的國民黨，是有多無奈、多努力的建設台灣，循序推進民主；對美麗島事件、林宅血案等悲劇是多麼的不願意發生；種種派系鬥爭與爭奪利益，選舉與黨外溝通，關中在裡面扮演了什麼樣重要的角色。 此書以關中本人的視角評述，融合作者的側寫、消化與問答對話，呈現出「那個時代」，也就是解嚴前後二十年間，政治上重要的人與事！

「劉少康」變太上中常會，捲入情治系統「滅王」狂潮

一九八三年立委選舉雖獲得大勝，但在過程中，最詭異的是蔡辰洲的提名，當時所有黨內程序都走完、提報名單上去以後，卻在蔣經國那裡放了兩個多禮拜都沒批下來，從組工會到北市黨部都非常困惑、疑慮，不但輔選工作沒法做，也會引發外界的猜疑不安，於是請祕書長蔣彥士去了解究竟為何？

十信案爆發動搖國本

結果蔣彥士回來後告訴關中，原來蔣經國聽到外面的傳言說蔡辰洲是王昇推薦的，還不悅地說：「他怎麼可以推薦人選呢？黨部為什麼要接受他的人選？」蔣彥士趕緊解釋不是這樣的，把提名過程說了一遍，蔡辰洲不是王昇推薦的，從頭到尾王昇都沒有參與過，是交由蔡氏家族自行決定，蔡家最後推出了蔡辰洲，而且經過黨員意見反應，也不是徵召的。聽到這裡，蔣經國才說「那我就沒有意見了」，公文也馬上就批下來了。

蔣經國為何會質疑這個「王昇．黨部．蔡辰洲」的關係？時機顯得微妙而敏感。因為同一年稍早前的五月，王昇正處於權力最頂峰之際，蔣經國卻突然下令裁撤其主持的「劉少康辦公室」，更在十月外放王昇至巴拉圭，而這都「剛好」發生在該年底的立委提名與選舉之前不久。一年多後的一九八五年初，台灣史上最大金融弊案十信案也跟著爆發了。

從王昇一九七九年受命成立「劉少康辦公室」，到一九八三年蔣經國下手拔掉王昇當紅的權力，再到一九八五年層峰下令完全剷除王昇殘餘勢力，王昇與十信案便形成了難以分割的關係，乃至政治鬥爭的絕對理由。而王昇從巔峰到失勢再到十信案爆發，這六年間，關中歷任國民黨政策會副祕書長、北市黨部主委、省黨部主委，正是他備受蔣經國提拔，工作表現耀眼，一路被重用的黃金階段；儘管如此，他還是不免遭到內鬥王昇與十信風暴的波及，至今想來仍感險峻詭異。

一九七七年中壢事件發生後，李煥下台，王昇權力擴大，有所謂「李換（煥）王升（昇）」之說。一九七九年中共「十一屆三中全會」通過了「新時期統一戰線」的擴大統戰綱領，夙有「反共大師」之稱的王昇，承蔣經國之命，基於「反統戰」的任務需要，以其掌握的情治系統為基底，在國民黨內設立了一個相對應於中共「中央對台工作小組」的機構，亦即「劉少康辦公室」。

《明天會更好：關中傳奇》。（時報出版提供）

「劉少康辦公室」的地點在台北市信義路黎明文化公司大樓，成員來自國安局、外交部、新聞局、國民黨文工會等單位，勢力伸入警總、國安局、調查局，影響橫跨黨、政、軍、特、藝文媒體，「王昇接班」說法因此開始傳出；聲勢最旺時，甚至被喻為國民黨的「太上中常會」，或「地下行政院」，權傾朝野也令當道側目。軍人出身的作家朱西寧，更在他的作品《將軍令》一書中，不僅讚頌王昇的「豐功偉業」是十足的領袖人物，竟然還以「頰生壽霜而童山濯濯，神采風度愈似老元首」來形容王昇。如此過度吹捧加上國內外的議論揣測，不但犯了蔣經國的大忌，更終於使蔣經國疑慮爆發，怒撤劉少康辦公室。

但十信案與打王昇又有什麼關係呢？話說王昇在權勢最鼎盛時，的確與本省企業界時相來往，而國泰集團就是其中比較密切的，他底下首席副手蕭政之，曾任國防部總政治作戰部執行官，中將軍階，退休後在蔡辰洲的附屬企業理想工業與國璽印刷公司出任董事長，後亦捲入十信案。蕭政之曾安排介紹了十四位退役將領到國泰集團任職董總，這也就成為王昇拉攏財團關係的證據。

「所以蔡辰洲後來爆發十信案，整個對他的打擊就變成了反王昇力量的集結，是哪些人呢？是所有的情治單位，包括國安局、調查局都是反王的急先鋒。」關中說，因為那時王昇已被蔣經國認為是要圖謀不軌，所以必須徹底剷除他的勢力，當時黨部主管包括他也都被納入劉少康辦公室，但這個辦公室本身沒有任何官方的名義，只是王昇個人成立的智庫，他卻可以對外發出公文給各黨政單位去執行事情，「公文是透過中央黨部蔣彥士祕書長之名發出，他所有的政策、建議方式都是這樣發出去的，反王勢力因此也要打中央黨部的蔣彥士，蔣彥士底下的兩員輔選大將，組工會主任梁孝煌與省黨部主委關中，當然也是要打的重要目標。」

王昇如此高調，那時難道都沒有警覺性嗎？「其實王昇本人並非囂張跋扈之人，但外面的人卻逐漸把他塑造成一種神話，以致危險臨頭卻不自知。」關中說，王昇常常會出去巡視，有時也會帶著他，王後來還跟別人說關中到市黨部是他推薦的，李煥知道後則說王昇是胡說八道，關中是李煥奉蔣經國之命，挑選到陽明山國建班去培養的一批新生代，跟王昇毫無關係。

作家江南（劉宜良）曾在《王昇浮沉錄》一文中分析王昇被放逐的原因有五，其中有兩點是「高估自己的能力，低估對手的才智；恃寵而驕，過分自信和蔣經國的關係。」或可做為對照反思。

另外一個打王昇的正當性力量則來自孫運璿，那時有傳說是孫向蔣經國告狀，「他說我這行政院長怎麼做？王昇利用劉少康辦公室，透過中央黨部發文到各單位去，指示像大陸、國際、什麼什麼工作怎麼做，那我這行政院長算什麼？」關中說，高層圈內消息靈通都會傳出來的，這就把蔣經國惹火了，因為他那時心目中的接班人是孫運璿，蔣認為他屬意的接班人被另一個想接班者牽制影響，他因此對王昇下重手，而且是全面發動情治系統去執行。

（待續）