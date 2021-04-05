我有一張「普通話等級證書」，這張證書在台灣擁有的人一定不多，因為它是我臨時起意報考的，在我諸多證照當中，是極為特殊的一張。

2008年在曲阜某學院任職，一日電機系教師送來派車單要我批，我看申請事由是「普通話水平測試」，地點在曲阜師範大學。本校一共有七位教師報名。我好奇地問何以要作此測試？經瞭解後方知，因全國正積極推行普通話，身為教師的更是被要求口語要標準，考張證照將來升遷或調校有所依據。我突發奇想，問道是否也能報名？他說學校老師都可以報名作測試，於是填妥資料繳了費用，預備在兩天後去測試，而報名表上母語我填的是「閩南語」，自己都感覺慚愧，因為閩南語我聽與說都不及格，但祖籍上海的我，對家鄉話更是一竅不通，母語當然也不能填滬語。

本校教師多是山東籍，一般來說比起江浙、閩粵籍人士普通話要標準些，但不可否認仍帶有濃厚地方腔，在山東地區教課自不成問題，但是到了外省學生聽課就會感到吃力，所以老師們平日也在練習普通話，想通過測驗拿張證照，將來申請調校能有加分作用。

測驗時間是假日，八點從學校出發，四十分鐘後到達位在曲阜市的師範大學，我事先瞭解測驗方式是朗讀教材內容，在不同教室作不同內容及程度測驗，測驗單位也同時錄音存檔，最後由一位總評作口試考評，就這樣我逐關唸了不少測驗題，心想我的普通話算是標準，過關應該不會有問題。

一個月後，承辦人將證書交到我手上，我打開內頁看測驗過關了，普通話水平是「二級乙等」，這個水平也就是一般，就鑑定分類標準，應該還有一級甲等，二級甲等，而我只達二級乙等，顯然還有進步的空間，但是至少知道我的普通話在學校任教是合格的。

記得剛到學校時，在商店街送洗衣服，來自農村的老闆娘，她的方言我聽不太懂，常要問兩三遍才明白意思，後來相處熟了，聽她說起上小學時，學校已經要求師生要用普通話教課與學習，於是老師有一次教生字，指著黑板上的麥字說：「這個麥字，唸「抹」子的「抹」，全班都笑起來，因為老師說著說著又回到方言上去了，畢竟說慣了方言，一時要改用普通話，連老師也感到困擾，最後她們在半通不通的普通話學習中，讀完了小學。

秦朝統一天下後統一了文字，使得幅員廣大的中國，雖然在各地語言不通情況下，但是都能讀通同樣書冊，全國溝通無礙，對中華文化有著偉大的貢獻！近年大陸推行普通話，使得全國民眾語言交流消除了障礙，融合了地域，這也是極大的工程，除了促進文明進程、消彌隔闔外，同時也增強了國力，可以說是繼秦朝「書同文」後，完成了「語同音」，在國內交流日益頻繁的現在，語言的統一實有其必要。來到山東任職，我無意中趕上了「普通話水平測試」列車，並且取得了證書，也算是一項特別的收獲。（劉先昌/台北）

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