台鐵太魯閣號發生重大意外，民眾踴躍捐款，協助受難者家屬度過難關，衛福部湊熱鬧，也公布捐款專戶帳號，接受各界捐款。

什麼時候衛福部成了慈善捐款的主管機關？不知衛福部成立捐款專戶，需不需要經過內政部的核准？還是經過了蘇貞昌的特批？

重大交通事故的主管機關什麼時候成了衛福部？衛福部成立捐款專戶，意圖用慈善捐款移轉政治與行政責任焦點，民進黨這一套用得爐火純青。

台灣是個理盲又健忘的社會。台灣健保制度稱譽全球、社會救助和福利制度也很上軌道，各縣市政府都有急難補助的措施、也編有急難救助的預算。台鐵乘客購票，票價內附意外保險，台鐵肇事，自有保險公司理賠。何需民眾操心？

何況，民進黨使用捐款、善款的紀錄，劣跡斑斑，捐錢給民進黨掌理的衛福部，不啻將善款捐給惡人，讓他們大量起用網軍，圍魏救趙、轉移焦點，再繼續吸吮民脂民膏。

前瞻計畫中，軌道工程預算高達4000億，4000億預算1/4挪做改善台鐵車輛、周邊工程、引進專業人才、提升技術、強化安全標準，太魯閣號悲劇何嘗不能避免？太魯閣號悲劇發生，行政院上下難辭其咎。

民進黨主政，風不調、雨不順、國不泰、民不安，重大事故連連發生，癥結在於政治酬庸，外行領導內行，上下貪婪無厭。癥結在於網軍治國，鎮壓輿論，民主問責制度蕩然無存。

太魯閣慘劇發生，政治責任、刑事責任、行政責任、三責必須徹底追究。