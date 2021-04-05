驟聞噩耗，真是驚駭莫名，震撼中不覺浮現了您那招牌的淺淺微笑，和您總是略帶靦腆但卻堅毅溫柔的嗓音！

第一次認識您，還是2004年的紫藤廬，那時我們都還在「兩顆子彈」的悲憤場景中，也是在這場景中「民主行動聯盟」就這麼誕生了！我們每個人幾乎都是素昧平生，您和美頤姐、馮燕一起來到，我們這一群其實從來不該在政治運動中出現的面孔，就這麼「莫名其妙」而又似乎「命中註定」地相遇了，僅僅憑藉著一股義憤。

我一直都記得那初見您的第一面，因為您的安靜與優雅！那段時間，大家心中都憋著一股怨怒，我們沒有人相信那兩顆子彈是意外，那就是第三世界國家「混帳」的奪權舉措，心緒不平，加上又不知道該怎麼辦的無奈，讓紫藤廬出現了難得的喧鬧！那時，我們可以在您的眼神中，看到與我們相同的義憤填膺，但您卻是那麼與眾不同地坐在一角，靜靜地帶著微笑，意示讚許地看著我們完成了「民盟」的初步組織，與行動方案的定案。就是在那裡，我們決定了以「反對6108億軍購運動」作為我們出征的起始點，然後您滿意地離開了。

民盟這個組織是奇特的，不是大學老師，就是藍營培養的一些中生代技術官僚與專業人士，標準的中產階級布爾喬亞，在社會上基本都算是有頭有臉的吧！這可不是搞革命的一群人。時勢逼著這樣的一群人出來「造反」，那味道坦白說是有點不搭調的。但是從此開始，火裡來，水裡去，無論是什麼活動，您一直都是出席率最高的人之一，雖然您總是一貫地保持著您的優雅，絕不口出惡言，但該喊的口號，該曬的太陽，您總是陪著我們，一次不落啊！最特別的是，您也總是整個民盟裡最慷慨的人！民盟是很窮的，原因是我們這些窮書生可沒習慣去跟任何人化緣，而您就總是那位讓民盟還可以勉強走下去的重要贊助者之一，這也是我們一直感念在心的。

在一場轟轟烈烈的反軍購運動之後，民盟算是初步達成了原本設定的戰略目標，陳水扁政府的軍購步調被我們徹底打亂。可是沒多久，在扁政府與美國的檯面下運作裡，軍購案又再度死灰復燃，準備在立法院闖關。當時我們幾個民盟的負責人乃冒險曝光了一些檯面下的運作，謝大寧在記者會中爆料了國防部送錢給立委的事。這事突然間真是再度炸開了鍋。為此，大寧承受了巨大的壓力，因為他馬上被國防部以侮辱公署的罪嫌，告上了法院。

其實，那時大寧的太太也已經得到了跟您一樣的病症，他真是蠟燭兩頭燒，而您也二話不說地就站出來，為大寧承擔了義務辯護的工作。在當時那麼險惡的政治環境下，大寧後來能夠挺過扁政府的追殺，安然以無罪脫身，一則當然是因為我們手頭上掌握了充分的證據，逼得國防部在法庭上當庭承認了我們指控的事實，但您的辯護策略，也是大寧得以勝訴的最大支持力量。

多年往事，但我們都還是感念在心的。特別是通過我們的一起努力，終於將那筆鉅額的軍購擋住，終扁政府的幾年，都沒能採購成功，這個功勞也許台灣社會早已遺忘，但在此刻，我們還是希望這個社會都能知道，您那段時間的付出與成就，還是對得起歷史的。

民盟在反軍購運動後，做的最大一項社會運動，當然就是倒扁了。我們社會絕大多數人都以為，倒扁乃是由施明德先生所發起的，但是大家不知道的是施明德之所以會開始倒扁，還是在民盟的勸說下所促成的。當時民盟基於不希望倒扁運動被貼上藍綠對抗的標籤，所以才會力勸施明德先生出來領導，民盟並主動把許多資源轉給施先生運用。而在施先生真正開始投入倒扁之前，民盟其實已經早就在中正紀念堂發起了好多次運動，為此，我甚至莫名其妙地被以違反集會遊行法起訴。其實後來施明德先生「違反」集遊法的行為，比我「嚴重」了何止百倍，可是沒有法官敢判他刑，然而我卻被判處拘役了。法官居然當庭跟我說，你要有本事動員像施明德那樣那麼多人，就沒有問題。這個事的荒唐，中華民國的法官是這樣玩弄法律，真是令人歎為觀止。這過程，也是您再度跳出來，擔任我的義務律師，雖然最終沒能擋住法官的惡意，但是您的俠肝義膽，我們還是都銘感五內的。

在扁政府終於倒台，馬政府上台以後，民盟也正式從社會運動的角色隱退，轉型成了兩岸統合學會。其實這個轉型還是維持了民盟的初衷，因為我們都認為「兩岸問題不解，台灣永無寧日。」既然民盟的任務是為了解決兩岸問題，所以在馬政府成立，兩岸已經有解決問題之可能後，我們就得回歸初衷，好好解決兩岸問題才是正辦。由於我們並沒有公職身份，只能運用我們在學界所累積的人脈，開始籌組民間智庫，兩岸統合學會就是這樣一個新組織。

從2009年開始，我們陸續與大陸重要的涉台智庫，開始了我們開玩笑說是2.1軌的會談。其實這還真不是玩笑，我們陸續在北京、東京、雪梨和台北召開了幾次論壇，這幾次論壇我們不只請到了兩岸最重要的兩岸關係學者，也請到了雙方領導人身邊的智囊人物，北京國台辦也派出高層官員與會，可以說，那幾年兩岸最重要的政治性對話，其實都是我們舉辦的。而我們每次會議的結果，在北京充分了解下，我們也提供給馬政府的國安單位參考。辦這些會談，當然沒有經費是不可能的，但我們又不願意接受來自雙方政府的贊助，以免喪失了我們的立場，於是星雲大師和您，以及幾位好朋友，也就承擔起了這個讓我們感到無比溫暖的工作。可以這麼說吧！您以最沈默的方式，毫不計較是否留名的，幫助我們完成了這一艱鉅的任務。如果我們那幾年曾經為兩岸奉獻過一些綿薄，那麼您就是那位奉獻您所有的無名英雄！

進入到馬政府第二任期以後，我們很快就看到您入閣了，雖然說句坦白的心裡話，我們對馬總統在課綱以及兩岸問題上的做法，有高度不滿，但是就像我們不滿歸不滿，我們還是無條件幫他擔負了課綱修改的工作一樣，我們還是希望他好的，所以知道您的入閣，我們還是不只為您高興，也為國家得人而感到欣喜。只不過由於您從入閣擔任政務委員，乃至後來出任法務部長，您越來越忙碌，也就難有機會再找您縱論天下大事了。然後就是看到您在任期的最後抱著病軀，舌戰民進黨的身影，想像著您當年的俠肝義膽，您的真性情畢竟還是沒有任何減色啊！雖然您在國會場上舌戰群醜時，依然還是您那優雅而充滿知性美的身影！

一晃又是五年了，這五年裡，我們依然奮戰在兩岸問題的戰場上，從協助您也熟悉的柱柱姐，到我自己不惜身命地躍入政治的泥潭，所秉持的其實一直都還是我們十幾年前初見時的那點拳拳初心，這點想必您一定比旁人更能理解吧！您是知我的，所以知我者謂我心憂，如今您已駕鶴西歸，還盼您能卸下您的憂心，我們定會拼盡全力，以無負我們共同的初衷的！未來歷史會怎麽走，我們誰也不知道，但只要盡力了，我想您也依然會含笑吧！

古人說「契闊談讌，心念舊恩」聽到您西去的消息，這句話今天就一直縈繞在我的心頭，因此倉猝間草此蕪文，謹誌念我們這十幾年的因緣，盼您一路好走，一切放下，相信因緣會給我們每個人最好的安排的！（作者為孫文學校總校長）