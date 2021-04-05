許多網路和LINE群組這兩天瘋傳一篇葉匡時署名、反對衛福部發起台鐵救災捐款專戶的貼文，葉匡時瞬間成了網軍出征目標。1450萬箭齊發，指控「冷血的前國民黨交通部長」，再次印證台灣已無公共政策理性討論空間。

葉匡時已澄清，該文只是少數個人之LINE群轉傳，做為群友討論之用，不知為何被人假冒其名散播？換言之，葉並無「散播於眾」的主觀意願，卻成為網軍出征的對象。至於貼文內容是否正確已沒人關注。

葉匡時的轉貼文，主要談及理賠因果關係及求償對象，延伸探討衛福部捐款專戶用途。以目前部分縣市政府已都設立捐款帳戶，且罹難者及受傷旅客每人情況不一，捐款者可以指定用途，就公共政策確有討論空間，只是當下政治藍綠對立，公共議題經常反智操作、不容討論，包括最近引發許多醫護質疑的AZ疫苗接種，衛福部就是不願說清楚、講明白，不肯與社會溝通。

就新冠肺炎公衞防疫觀點，施打疫苗除了搶時間、更要普遍，防疫效果才能顯著。世界各國例如以色列等速度超快國家，絕大部分民眾都已接種，台灣迄今只有爭議性大的AZ疫苗，且醫護人員接種意願偏低，第一批還剩10萬劑，加上剛到貨、向COVAX洽購的19.92萬劑AZ疫苗，未來如何在有效期限施打完畢，考驗政府公信力。

醫護人員施打意願低，主因AZ疫苗會引發血栓爭議。疫情指揮中心發言人莊人祥雖表示，東方人血栓風險較西方人低十倍以上，但全世界到底有多少國家停打或觀望中，如果莊人祥能夠詳盡統計及說明因應對策，而不是在記者會賣弄玄虛「我為什麼要告訴你？」事後再一句「鬼打牆」致歉，就好像什麼事都沒發生，醫護疑慮或許就不會這麼高。

試想，如果第一線專業醫護人員都無法提高施打意願，未來如何說服國人大規模接種？這又涉及疫苗採購公共政策，執政的民進黨政府同樣不容更專業廣泛探討，只要有人提出質疑就會被冠上「不支持政府」，綠營網軍再圍剿操作「舔共」紅帽。

言論自由是台灣最珍貴的民主資產，公共政策的開放性討論，是言論自由真諦。台灣目前的言論自由經常不理性的民粹操作，腐蝕了公共領域的理性探討空間。葉匡時的轉貼文遭轟、疫苗接種的探討，都已淪為反智的言論自由！