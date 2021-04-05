九二共識，由憲法中的「兩岸同屬中華民國」，簡化為「兩岸同屬一中」，創造出各自表述的空間，其實這句話反過來說也很重要：「一中同屬兩岸」。

根據《兩岸人民關係條例》，「大陸地區」是指台灣地區以外之中華民國領土，既然是中華民國領土，那麼在台灣的「中華民國」雖不承認「中華人民共和國」，法理上卻認為「中華人民共和國」屬於在台灣的中華民國。這個主張或許與事實狀態有所牴觸，但主張台灣屬於「中華人民共和國」，同樣與事實狀態牴觸，何況民進黨執政已第4任，也沒有更動一字。

「中華民國憲法」前身是「政協憲草」，是1946年由中國國民黨、中國共產黨及其他黨派人士，所共同制定的憲法草案。原本國民黨希望的憲草第一條：「中華民國為三民主義共和國」，在共產黨的反對下改為：「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國」。中華民國憲法有老共的DNA在裡面，老共不能不認。

即使只談事實狀態，台灣的人口是大陸的1.7%，GDP總額是大陸的4.2%，人均GDP將近大陸的3倍。若把「中國」當作一個公司，對冀望進入富裕國家行列的大陸而言，台灣是ㄧ個擁有重要智慧財產權的股東。

兩岸同屬一中，比較中性的說法是「兩岸共同擁有一中」。民進黨若沒有修改憲法的一中框架，就表示法理台獨做不到，台灣繼續擁有中國，台灣人身為股東，大可逐鹿中原。