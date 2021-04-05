太魯閣號列車事故帶走50條人命，長居台東的文人蔣勳在臉書貼了一首詩，引起許多人深深的共鳴，立刻傳遍各社群媒體。詩人說：「山這樣沉默/淚這樣沉默/死亡這樣沉默/找不到軀體的頭這樣沉默/找不到嘴巴的眼睛這樣沉默」，但面對死亡、傷痛、驚恐與無奈；面對眾聲喧嘩、百家爭鳴，卻屢屢發生令人無言以對悲劇的台灣；面對一個行事草率、縱容簡陋的小承包商包攬上億的工程，只能以最粗糙、省錢方式施工，最終釀成大禍的制度；面對爭權奪利搶第一，遇事只會推諉卸責的政府，人民只能沉默嗎？

聽不見底層庶民幽幽怨言

詩人說：「不想言語了」，確實許多人累了，沉默了，但是政治從來不會放過我們。紀曉嵐的《閱微草堂筆記》中有一則故事：一個官宦人家請來術士驅狐，卻反遭狐仙羞辱。術士回家去求師父，要來了法寶，這次成功驅走。術士很得意，當官的也很感激。

然而一抬頭，卻發現牆上有一封信，上書：「因為你走了背運，所以我們才敢來騷擾。可是你昨天捐了九百兩銀子建育嬰堂，此舉感動神明，給你增添了福祿，所以我們才搬家走人。剛好術士做法，只不過時間碰巧，就以為是自己的功勞。」

山川不言、腑臟無語，台灣人民努力勤懇才有今日的經濟成就，許多人犧牲奉獻才有民主奇蹟，太多當朝新貴、民意代表、媒體名嘴、幫閒文人如同故事中的江湖術士收割稻尾、坐享其成。若能善盡言責、為民喉舌也罷，但趨炎附勢、效忠表態唯恐不及，又怎會聽見底層庶民幽幽怨言？近年來多起的公投案不就是反映人民受夠這些江湖術士，決定發出自己的聲音。

在上位者若能兼聽則明、體察民瘼也罷，但如今不但不願聆聽各方意見，反而閉塞言路，關閉媒體。號稱最會溝通的政府卻有獨特的「溝通」三部曲─抹黑、摸頭、一鞠躬。

早在2017年時，蔡英文政府強推8800億前瞻計畫，引起社會不少質疑的聲浪，其中包括陳水扁政府的財經智囊，也曾是蔡英文倚重的經濟幕僚陳博志。他過去也反對過郝柏村的「六年國建計畫」，他回憶郝院長把他和一些反對者找去，暢所欲言，最後還根據這些意見做出修正。陳博志感嘆台灣都經過第三次政黨輪替了，政府居然不願意面對不同的意見。

從前瞻計畫、年金改革、開放萊豬到現在的三接計畫，政府一意孤行，強渡關山，民意反彈了，就一鞠躬請國人諒解，每次莫不如此。無怪乎太魯閣事故受難者家屬見到蔡總統時怒嗆：「每次都說聽到，卻都沒有改進。」這種權力傲慢、我行我素的印象已經深入民心。執政者心中只計算著選票，忙著錢權交易，偏遠地區或非支持者的聲音自然難入法耳。

學者大嘆現今政府網路治國

台灣表面上百花齊放、鐘鼓齊鳴，看似熱鬧，實則萬馬齊喑，網軍獨大。網軍的背後都可見到民進黨政府的操控，這次事故也不例外。

網路社群媒體打破傳統媒體的壟斷，原本帶有開放性、自由化、民主化的色彩，可以讓不同的意見多元呈現，也可以透過公共空間理性論辯。

但是政治勢力介入網路，透過滲透、收買、整編、籠絡等手段，漸漸形成一股龐大的言論力量，這股力量不僅僅是帶動風向或引導話題，更嚴重的是他們還帶有暴力的傾向，黨同伐異，網路霸凌，任由仇恨與謊言蔓延。他們與現今政府互為犄角，相互取暖，以致於學者大嘆現在政府是網路治國。

詩人慨嘆「各人去祭奠各人的愛/各人去祭奠各人的思念/不想言語了/依靠著這座大山/沉默繼續沉默」。我們卻想說，一個生機蓬勃的社會正如同一流的交響樂團，會有自己獨特的聲音，或華麗精美，或質樸典雅，除了當地文化底蘊或大師調教外，更重要的是他們會互相聆聽同儕的聲音，彼此調和，尋找共鳴，呈現最豐富的和諧，而不是一枝獨秀。

身為台灣這個交響樂團的一分子，我們必須發聲，也要聆聽。交響曲之父海頓有一首交響曲名為《告別》，最後一個樂章，樂手一一離開舞台，只留下兩把小提琴，新亭對泣。當人民心冷了，只能選擇沉默或離去時，那曾經盛大的樂音離終曲也將不遠，這應該不是你我的選擇。