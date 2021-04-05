隨著828珍愛藻礁等4大公投投票日的逼近，民進黨政府正焦慮的四處「拆彈」，摸頭、恐嚇，各種手段無所不用其極。然而，蔡政府始終不肯面對的是，「2025非核家園」這個錯誤且根本做不到的電力能源政策才是問題的核心。

眾所周知，根據「2025非核家園」，屆時台灣的核電將為零。即使以核養綠公投在2018年已經通過，蔡政府仍大剌剌地表示，上述目標不變。既然話說得這麼滿，那台灣的電力配比應該已有明確的調整了吧？其實根本不是這麼一回事。

根據台電4月5日發電比數據，核電佔16.7%，創近5年來新高；核二、核三的4座發電機組的淨發電量占裝置容量比分別是94.4%、99.8%、99.2%以及99.4%，現在還只是4月初，核電已近乎滿載，等到真正進入酷暑，要怎麼辦？

「2025非核家園」的再生能源發電比是20%，然而去年僅占5.8%，甚至較前一年的6%減少。事實上，從2016年蔡英文上任以來，民進黨政府的綠電比從來沒有達標。4年後再生能源發電比可以從現在的不到6%驟升為20%，誰信？

蔡政府的核電比例越來越高，綠電又追不上來，那麼堅持2025非核的底氣究竟從何而來？還是蔡英文就打算擺爛，反正到時候她已下台一鞠躬，不關她的事了！

蔡政府的電力政策不但對內是一場騙局，就算真的給他們拚得出來，對台灣來說也將會是一場災難，因為「2025非核家園」的火力發電占比高達80%，即使天然氣的碳排約占煤的一半，但畢竟不是零排放，屆時台灣的碳排放肯定還是會非常驚人。

為了減緩氣候變遷的衝擊並因應《巴黎氣候協定》，歐美各國已確定或已準備立法以2050年達到淨零排放（Net-zero Emission，即碳中和，簡稱為NZE2050）為目標。大陸則是訂2060碳中和、2030為碳峰。根據國際能源總署（IEA）的評估，如果想達到NZE2050目標，那麼2030年的碳排必須較2019年減少60%，再生能源供電占比須達60%，核電則須略高於10%。「2025非核家園」完全做不到。

歐盟執委會主席已於2019年發布《歐洲綠色政綱》，宣誓全歐實現NZE2050；綠色政綱不僅是氣候政策，更使得「減碳」成為產業競爭力的核心。除了歐盟國家的產業必須符合減碳規定，其他沒有碳定價地區的貨品要進入歐盟時，則都會被課以碳關稅。這將對以出口為導向的台灣產生巨大衝擊，廠商必須積極降低碳排，政府也必須面對碳定價的議題。

此外，美國總統拜登上任後，提出與氣候政策密切相關的經濟政策，且要求夥伴國家必須同步減碳。一直積極想要增加與美國經貿往來的蔡政府，對拜登政府的氣候計畫做好準備了嗎？

根據聯合國氣候大會上發布的「2020年氣候變遷績效指標」顯示，全球共有31國碳排呈現下降，台灣卻後退了3個名次，來到第59名，全球倒數第3，可說是國際碳排的劣等生。

不論台灣的意願、甚至能力如何，NZE2050非做不可，否則台灣的產品根本賣不出去。在蔡政府2050非核的架構下，以近年來推得如火如荼的光電來說，在碳中和情境下，光電電量每年要2200億度左右，但是到了2050年，台灣的光電潛力值僅可以到670億度左右，而這跟碳中和情境所需相差實在太遠了。

蔡政府的「2025非核家園」綠電無法達標、碳中和更是連提都不敢提，注定兩頭落空，再不改變，台灣會被這個不專業又沒有良心的政府害慘了。